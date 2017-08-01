В порядке очереди



Ольга КРАСНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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В редакцию обратились Антон и Люба НИКОЛАЕВЫ. Шесть лет назад эта молодая семья, в которой двое маленьких детей, стала участником ангарской подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». По условиям программы её участник приобретает квартиру (можно на вторичном рынке) не меньше определенной площади: на четверых - 68 кв. метров. При этом субсидия составляет 35-40 процентов её стоимости.Условия хорошие, но очередь движется медленно, в 2011 году Николаевы были под номером 361, в 2017 году - 64. Все это время семья снимает жилье в аренду. И, похоже, из нее не выберется - с возрастом шансы участников программы получить субсидию уменьшаются. Если хотя бы одному из супругов исполнится 36 лет, семью с очереди снимают. Антону и Любе уже 32 года.По официальной информации, с 2011 по 2017 год выдано 384 свидетельства на получение субсидии на жилье. То есть в среднем 55 семей в год. При таком раскладе Николаевы должны получить квартиру уже через год. Но администрация АГО такой гарантии не дает. Как нашей редакции пояснила Анастасия ГАРЕЕВА, начальник отдела управления жилищным фондом комитета по управлению муниципальным имуществом администрации АГО, сегодня утверждены объемы финансирования только на текущий год, суммы на следующие годы неизвестны.