Прожиточный минимум увеличился

Собств. инф.,

фото Николая СТЕРНИНА

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Как сообщается в постановлении правительства региона, в целом по области в расчёте на душу населения прожиточный минимум составляет 10197 рублей (по сравнению с первым кварталом вырос на 273 рубля). Для трудоспособного населения - 10814 рублей (на 308 рублей), пенсионеров - 8228 (на 219), детей - 10390 рублей (на 231 рубль).По районам Крайнего Севера и приравненным местностям в расчёте на душу населения прожиточный минимум составляет 12296 рублей (рост на 301 рубль), для трудоспособного населения - 13081 рубль (на 327), пенсионеров - 9904 рубля (на 258), детей - 12603 рубля (на 269).