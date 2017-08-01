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Прожиточный минимум увеличился


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Сегодня, 17:20
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Установлен прожиточный минимум по Иркутской области за второй квартал 2017 года.

Прожиточный минимум увеличился
Прожиточный минимум для пенсионеров в Ангарске вырос на 208 рублей.

Как сообщается в постановлении правительства региона, в целом по области в расчёте на душу населения прожиточный минимум составляет 10197 рублей (по сравнению с первым кварталом вырос на 273 рубля). Для трудоспособного населения - 10814 рублей (на 308 рублей), пенсионеров - 8228 (на 219), детей - 10390 рублей (на 231 рубль).

По районам Крайнего Севера и приравненным местностям в расчёте на душу населения прожиточный минимум составляет 12296 рублей (рост на 301 рубль), для трудоспособного населения - 13081 рубль (на 327), пенсионеров - 9904 рубля (на 258), детей - 12603 рубля (на 269).

Собств. инф.,
фото Николая СТЕРНИНА

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