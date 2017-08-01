Закрыть или оставить?

Собств. инф.

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Информация о встрече в открытом доступе нам не встречалась. Присутствующие там ангарчане рассказали нашей газете, что из жителей микрорайона пришли восемь пенсионерок. От администрации присутствовали заместитель начальника управления по культуре АГО Инна ХОРОШИХ, директор центра поддержки общественных инициатив Надежда ЧЕРЕПАНОВА и ещё представительница, чью фамилию люди не запомнили. По их словам, администрация убеждала людей в невостребованности библиотеки № 20.А люди недоумевали: зачем разрушать то, что есть, ради кружков, если кружки вполне могут работать при библиотеке?Пришедших ознакомили с данными анкетирования, проведенного в их микрорайоне. Люди заметили некорректность составления вопросов анкеты и добились их изменения.