.
,

Закрыть или оставить?


0

Сегодня, 17:30
 Количество просмотров: 85
    

Во вторник, 15 августа, представители администрации АГО в очередной раз встречались с жителями 7 микрорайона в помещении библиотеки № 20.

Закрыть или оставить?
Читатель проживает тысячу жизней, прежде чем умрёт. Человек, который никогда не читает, проживает только одну.

Информация о встрече в открытом доступе нам не встречалась. Присутствующие там ангарчане рассказали нашей газете, что из жителей микрорайона пришли восемь пенсионерок. От администрации присутствовали заместитель начальника управления по культуре АГО Инна ХОРОШИХ, директор центра поддержки общественных инициатив Надежда ЧЕРЕПАНОВА и ещё представительница, чью фамилию люди не запомнили. По их словам, администрация убеждала людей в невостребованности библиотеки № 20.

А люди недоумевали: зачем разрушать то, что есть, ради кружков, если кружки вполне могут работать при библиотеке?

Пришедших ознакомили с данными анкетирования, проведенного в их микрорайоне. Люди заметили некорректность составления вопросов анкеты и добились их изменения.

Собств. инф.

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Все новости категории

Спортивные новости
Стали мастерами спорта России международного класса
В Ангарске пройдет Спартакиада трудовых коллективов Иркутской области
Четыре серебряных и одну бронзовую медали
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Наехала на семью
На виду у всех
С пистолетом на приём
Все новости категории

Общество
Без «Перспективы»
Закрыть или оставить?
Прожиточный минимум увеличился
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (199)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru