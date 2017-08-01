Без «Перспективы»

Прежний руководитель Раиса СЕЛИВАНОВА в июле ушла с должности директора по личным обстоятельствам. ДЮЦ «Перспектива» она возглавляла 23 года и ещё два года работала заместителем руководителя. Апрель 2017 года. Праздник в честь 25-летия ДЮЦ «Перспектива».
«Перспектива» - это сеть из 17 клубов по месту жительства по всему городу. В этом году учреждение отметило 25-летний юбилей. Селиванова была там всегда.
Мы позвонили Раисе Николаевне Селивановой. Она объяснила нашей газете:- У каждого человека наступает время, когда он решает изменить свою жизнь. Я работаю по-прежнему в системе культуры, но на более спокойной должности, соответствующей моему возрасту.
Обязанности директора ДЮЦ «Перспектива» временно исполняет заместитель Наталья Владимировна ПАНАЩЕНКО. Объявлен конкурс на замещение вакантной должности.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА