Без «Перспективы»

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

«Перспектива» - это сеть из 17 клубов по месту жительства по всему городу. В этом году учреждение отметило 25-летний юбилей. Селиванова была там всегда.Мы позвонили Раисе Николаевне Селивановой. Она объяснила нашей газете:Обязанности директора ДЮЦ «Перспектива» временно исполняет заместитель Наталья Владимировна ПАНАЩЕНКО. Объявлен конкурс на замещение вакантной должности.