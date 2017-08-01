Одна за всех



Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Двор оказался проходным, поэтому здесь всегда полно посторонней публики, которую так и тянет к здешним лавочкам. Глаз первым делом цепляется за яркое пятно на одном из палисадников. Не сразу понимаешь, что это фигуры, вырезанные из цветного бутылочного пластика. Цветы, фигуры и пальма сделаны вручную. Особенно сюрреалистично смотрится это южное дерево зимой, когда торчит из сугроба. Нереальный, кричащий салатовый цвет вносит оживление в этот суровый рабочий двор.Уличные украшения – дело рук Екатерины ШИШИНОЙ, окна которой выходят прямо на палисадник.Странное дело: обычно стоит одному из жильцов начать что-то у себя под окнами мастерить, к нему обязательно присоединяются соседи. Однако дом Екатерины оказался настолько суров, что поделками женщины не заинтересовались даже дети.