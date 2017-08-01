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Одна за всех


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Вчера, 21:44
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Этот двор виден издалека. Прежде всего он выходит прямо на дорогу, на улицу Гражданскую (12 микрорайон, дом № 5). Так что увидеть его могут пассажиры автобусов и водители машин. Так же разглядела его и я. Проезжала мимо и захотела остановиться: что это там у людей такое интересное?

Одна за всех
В каждый бы ангарский двор хотя бы по одному такому энтузиасту, как Екатерина ШИШИНА.

Двор оказался проходным, поэтому здесь всегда полно посторонней публики, которую так и тянет к здешним лавочкам. Глаз первым делом цепляется за яркое пятно на одном из палисадников. Не сразу понимаешь, что это фигуры, вырезанные из цветного бутылочного пластика. Цветы, фигуры и пальма сделаны вручную. Особенно сюрреалистично смотрится это южное дерево зимой, когда торчит из сугроба. Нереальный, кричащий салатовый цвет вносит оживление в этот суровый рабочий двор.

Уличные украшения – дело рук Екатерины ШИШИНОЙ, окна которой выходят прямо на палисадник.

- Я работала сторожем в Доме ребёнка. Видела, как там воспитатели из всего, что попадалось под руки, делали украшения для участков. Решила попробовать навести красоту у себя под окном, чтобы было не так грустно на жизнь нашу смотреть.

Странное дело: обычно стоит одному из жильцов начать что-то у себя под окнами мастерить, к нему обязательно присоединяются соседи. Однако дом Екатерины оказался настолько суров, что поделками женщины не заинтересовались даже дети.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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