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Пристав на дороге


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Вчера, 22:47
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75 тысяч рублей заплатил должник, автомобиль которого остановили на дороге. Выбора у мужчины не было: или расплатиться, или машину заберут на штрафплощадку, откуда в случае неуплаты долга она уйдет на реализацию. Водитель тут же нашел деньги и заплатил долг по налогам.

Как нашей редакции рассказала Елена СОЛОДУХА, замначальника Ангарского районного отдела судебных приставов, рейды по выявлению водителей-должников проходят с 9 августа. Подобные операции на наших дорогах давно не редкость, но на этот раз результат удивил и приставов, и сотрудников ГИБДД. Во время рейдов уже установлены 125 должников, у 8 водителей, долги которых составили по 500-800 тысяч рублей, транспортные средства изъяли, у других должников взысканы неоплаченные штрафы – всего на 230 тысяч рублей. Среди них один водитель заплатил 30 тысяч рублей за ранее совершенное им нарушение - управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Такой крупный «улов» приставам и сотрудникам ГИБДД помог собрать программный комплекс «Дорожный пристав», который ангарским приставам на время дали коллеги из Иркутска. От этой умной машины не скрыться - установленная видеокамера сканирует номера машин, движущихся в потоке, и пробивает их по базе данных должников. Обнаружив неплательщика, выдает сигнал: едет должник!

Ольга КРАСНОВА

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