.
,

В помощь селу


0

Вчера, 22:51
 Количество просмотров: 52
    

Недавно на территории около здания городского управления МКУ по решению вопросов ГО и ЧС появились пожарные автомобили.

В помощь селу
Подремонтируют, подкрасят, и в деревню.

Поскольку специалисты управления непосредственно тушением пожаров не занимаются, для кого предназначены припаркованные «пожарки», пояснил заместитель директора управления Сергей СТУПИН:

- Эти машины ждут своего отправления в села нашего округа. Три пожарные автоцистерны были выведены из состава пожарной охраны АНХК. Было принято решение вооружить ими добровольные пожарные дружины Мегета, Савватеевки и Одинска. Правда, для начала они пройдут небольшой ремонт специалистами «Ангарского Водоканала». Следом будет этап окраски. Это сделают в Иркутске. И в начале осени их передадут сельским огнеборцам.

О том, как горят прибайкальские и забайкальские леса и деревни, думаем, напоминать не надо никому. Значит, и техническая помощь для деревенских дружин добровольцев будет очень кстати.

Игорь КАРИН,
фото Николая СТЕРНИНА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Все новости категории

Спортивные новости
Стали мастерами спорта России международного класса
В Ангарске пройдет Спартакиада трудовых коллективов Иркутской области
Четыре серебряных и одну бронзовую медали
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Приговор по А.Кустову вступил в силу
Наехала на семью
На виду у всех
Все новости категории

Общество
МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ
В помощь селу
Пристав на дороге
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (208)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru