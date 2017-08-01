В помощь селу



Игорь КАРИН,

фото Николая СТЕРНИНА

Поскольку специалисты управления непосредственно тушением пожаров не занимаются, для кого предназначены припаркованные «пожарки», пояснил заместитель директора управления Сергей СТУПИН:О том, как горят прибайкальские и забайкальские леса и деревни, думаем, напоминать не надо никому. Значит, и техническая помощь для деревенских дружин добровольцев будет очень кстати.