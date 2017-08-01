В помощь селу

Недавно на территории около здания городского управления МКУ по решению вопросов ГО и ЧС появились пожарные автомобили. Подремонтируют, подкрасят, и в деревню.
Поскольку специалисты управления непосредственно тушением пожаров не занимаются, для кого предназначены припаркованные «пожарки», пояснил заместитель директора управления Сергей СТУПИН:- Эти машины ждут своего отправления в села нашего округа. Три пожарные автоцистерны были выведены из состава пожарной охраны АНХК. Было принято решение вооружить ими добровольные пожарные дружины Мегета, Савватеевки и Одинска. Правда, для начала они пройдут небольшой ремонт специалистами «Ангарского Водоканала». Следом будет этап окраски. Это сделают в Иркутске. И в начале осени их передадут сельским огнеборцам.
О том, как горят прибайкальские и забайкальские леса и деревни, думаем, напоминать не надо никому. Значит, и техническая помощь для деревенских дружин добровольцев будет очень кстати.
Игорь КАРИН,
фото Николая СТЕРНИНА