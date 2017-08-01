МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ



Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Если погода хорошая, ясная – жди суровых морозов. Чтобы эти самые морозы благополучно пережить, надо сейчас поворачиваться, сохранять урожай, закатывать банки, сушить, морозить, варить, солить. И, конечно, во главе стола сегодня должны быть яблоки.Нас, конечно, этим фруктом не удивишь, все прилавки завалены. Однако хочется своих, настоящих, ароматных и сладких. И главное, чтобы потом от них хвост не вырос. Можно такие здесь, в Сибири, получить? Спрашиваем у профессионалов. Валентина ТЕПЛОВА, председатель клуба «Дачная жизнь», говорит: очень даже можно! Есть сорта, которые здесь прекрасно растут, надо только найти для яблоньки подходящее место, где ей будет и светло, и не холодно.Естественно, деревце нельзя просто посадить в землю и ждать урожая. С ним, как с малым дитём, надо возиться, ухаживать. Всё имеет значение. Какой саженец купить, когда его в землю высаживать, как поливать, как обрезать, как подкармливать, как к зиме готовить. Вот, например, по весне надо к некоторым веткам грузики привязать, чтобы они не вверх тянулись, а ровно росли, тогда плоды раньше созреют. Или вот перед зимой надо чтобы все листья опали, поэтому уже сейчас веточки остановиться должны, не расти. И белить деревья надо не весной, а осенью, чтобы на стволе ожогов не было. А весной – это так, чисто для красоты, но уже без всякого смысла.