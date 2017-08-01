Сегодня День государственного флага России

В девять утра на мемориале «Вечный огонь» в Иркутске собралось около тысячи человек. В акции приняли участие Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, главный федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Андрей Абрусевич, председатель Законодательного собрания Сергей Брилка, представители Правительства региона, депутаты областного парламента, члены Общественной палаты Иркутской области.- сказал Сергей Левченко.В честь юбилея Иркутской области впервые в нашем регионе был представлен флаг России длиной 80 метров. Также участники акции запустили в небо 80 воздушных шаров.Праздничные мероприятия проходят практически во всех муниципальных образованиях региона. Запланированы концерты, кинопоказы, флешмобы. Общее количество заявленных участников составит более 45 тысяч человек.