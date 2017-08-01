Сегодня День государственного флага России

Сегодня в Иркутской области проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага России.
В девять утра на мемориале «Вечный огонь» в Иркутске собралось около тысячи человек. В акции приняли участие Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, главный федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Андрей Абрусевич, председатель Законодательного собрания Сергей Брилка, представители Правительства региона, депутаты областного парламента, члены Общественной палаты Иркутской области.- Поздравляю вас с одним из самых важных праздников в нашей стране – Днем Государственного флага Российской Федерации! Это главный атрибут нашей державы, символ свободы, благородства, смелости и великодушия всех россиян. Знаю, что все мы – жители Иркутской области – настоящие патриоты своей Родины. Мы гордимся нашей историей, нашим прошлым и настоящим. Верим в великое будущее нашей державы! Гордимся нашим флагом! Наши отцы, деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны готовы были отдать жизнь за флаг нашей родины. И мы с честью принимаем у них эту эстафету!
- сказал Сергей Левченко.
В честь юбилея Иркутской области впервые в нашем регионе был представлен флаг России длиной 80 метров. Также участники акции запустили в небо 80 воздушных шаров.
Праздничные мероприятия проходят практически во всех муниципальных образованиях региона. Запланированы концерты, кинопоказы, флешмобы. Общее количество заявленных участников составит более 45 тысяч человек. irkobl.ru