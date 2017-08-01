Одинаковы с лица

Ангарских двойняшек собрали вместе

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Это раньше двойняшки были невиданной редкостью – рождались только в тех семьях, у кого в роду уже были такие прецеденты. Сейчас двойняшек стало заметно больше. Специалисты это связывают с тем, что стала доступной процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Женщине, чтобы уж наверняка, подсаживают сразу два эмбриона. Так и получается, что вместо одного долгожданного малыша рождаются сразу два. Другие грешат на экологию. Может быть, это один из немногих положительных моментов соседства с комбинатами.- там часто мамы с колясками гуляют. Очень много близнецов! – 34-летняя Ольга ОЛЕННИКОВА признаётся, что её малыши приводят в дикий восторг всех мимо проходящих бабушек. Да что уж там, и мы не удержались, подошли посмотреть на огненно-рыжих мальчишек. Им 1 год и 8 месяцев. Разбегаются, как тараканы на свету, не собрать.Зачем было нужно собирать ангарских близнецов вместе? Организатор флешмоба Ольга Кожихова призналась, что просто хотела, чтобы мамы пообщались друг с другом.Сейчас в этой группе по интересам уже 27 человек. Там они, как и в любой мамской группе, обсуждают методы воспитания, установления режима для детей, плачутся или, наоборот, хвастаются успехами. На очную встречу пришли 17 человек.- своих двойняшек Ольга тоже принесла, сейчас им по полгода. Различают их по вспухшей венке на ножке у Варвары.