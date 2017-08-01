Одинаковы с лица

Ангарских двойняшек собрали вместе После выхода в свет легендарного фильма «Приключения Электроника» каждый, наверное, мечтал если уж не об электронной копии себя, то о близнеце точно. В четверг, 17 августа, в парке ДК «Нефтехимик» собрались те, кому об этом мечтать не приходится. Ангарских близнецов собрала вместе Ольга КОЖИХОВА, мама двойняшек Варвары и Василисы. Просто так.В этот день удалось собрать 17 пар близнецов. Говорят, в последнее время их стало намного больше.
Это раньше двойняшки были невиданной редкостью – рождались только в тех семьях, у кого в роду уже были такие прецеденты. Сейчас двойняшек стало заметно больше. Специалисты это связывают с тем, что стала доступной процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Женщине, чтобы уж наверняка, подсаживают сразу два эмбриона. Так и получается, что вместо одного долгожданного малыша рождаются сразу два. Другие грешат на экологию. Может быть, это один из немногих положительных моментов соседства с комбинатами.Это Соня и Олеся (справа). Путают их даже родители. Сами девочки пока не научились пользоваться своей похожестью.- Выйдите в парк за ДК «Современник»
- там часто мамы с колясками гуляют. Очень много близнецов! – 34-летняя Ольга ОЛЕННИКОВА признаётся, что её малыши приводят в дикий восторг всех мимо проходящих бабушек. Да что уж там, и мы не удержались, подошли посмотреть на огненно-рыжих мальчишек. Им 1 год и 8 месяцев. Разбегаются, как тараканы на свету, не собрать.
Зачем было нужно собирать ангарских близнецов вместе? Организатор флешмоба Ольга Кожихова призналась, что просто хотела, чтобы мамы пообщались друг с другом.Диму (слева) от Саши отличают по венке на лбу. Когда её не станет, парни смогут разыгрывать маму.
- Мне 27 лет. Беременность была долгожданная. Мы не прибегали к ЭКО, да и в роду у нас ни у кого не было двойняшек. Но когда я на 7 неделе беременности пошла делать УЗИ, мне сказали, что у меня не один, а сразу два малыша! Конечно, обалдела. Сначала радость, а потом страх. Как я справлюсь? Опасения себя оправдали, было очень тяжело. Потом возникла идея создания группы в социальных сетях для мам двойняшек. Всем же трудно, надо объединяться, и будет полегче. Знаменитая ангарская тройня – Вадик, Владик и Владимир. Отличают их по причёскам.
Сейчас в этой группе по интересам уже 27 человек. Там они, как и в любой мамской группе, обсуждают методы воспитания, установления режима для детей, плачутся или, наоборот, хвастаются успехами. На очную встречу пришли 17 человек. - Мы собрались спонтанно. Для начала просто посмотрим друг на друга, познакомимся, пофотографируемся. Следующую встречу хочу организовать уже с толком и расстановкой. Позовём аниматоров для детей, придумаем игры и развлечения. Это только первый опыт,
- своих двойняшек Ольга тоже принесла, сейчас им по полгода. Различают их по вспухшей венке на ножке у Варвары.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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