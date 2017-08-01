.
,

Одинаковы с лица


-2

Вчера, 12:02
 Количество просмотров: 249
    

Ангарских двойняшек собрали вместе

После выхода в свет легендарного фильма «Приключения Электроника» каждый, наверное, мечтал если уж не об электронной копии себя, то о близнеце точно. В четверг, 17 августа, в парке ДК «Нефтехимик» собрались те, кому об этом мечтать не приходится. Ангарских близнецов собрала вместе Ольга КОЖИХОВА, мама двойняшек Варвары и Василисы. Просто так.

Одинаковы с лица
В этот день удалось собрать 17 пар близнецов. Говорят, в последнее время их стало намного больше.

Это раньше двойняшки были невиданной редкостью – рождались только в тех семьях, у кого в роду уже были такие прецеденты. Сейчас двойняшек стало заметно больше. Специалисты это связывают с тем, что стала доступной процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Женщине, чтобы уж наверняка, подсаживают сразу два эмбриона. Так и получается, что вместо одного долгожданного малыша рождаются сразу два. Другие грешат на экологию. Может быть, это один из немногих положительных моментов соседства с комбинатами.

Одинаковы с лица
Это Соня и Олеся (справа). Путают их даже родители. Сами девочки пока не научились пользоваться своей похожестью.

- Выйдите в парк за ДК «Современник» - там часто мамы с колясками гуляют. Очень много близнецов! – 34-летняя Ольга ОЛЕННИКОВА признаётся, что её малыши приводят в дикий восторг всех мимо проходящих бабушек. Да что уж там, и мы не удержались, подошли посмотреть на огненно-рыжих мальчишек. Им 1 год и 8 месяцев. Разбегаются, как тараканы на свету, не собрать.

Зачем было нужно собирать ангарских близнецов вместе? Организатор флешмоба Ольга Кожихова призналась, что просто хотела, чтобы мамы пообщались друг с другом.

Одинаковы с лица
Диму (слева) от Саши отличают по венке на лбу. Когда её не станет, парни смогут разыгрывать маму.

- Мне 27 лет. Беременность была долгожданная. Мы не прибегали к ЭКО, да и в роду у нас ни у кого не было двойняшек. Но когда я на 7 неделе беременности пошла делать УЗИ, мне сказали, что у меня не один, а сразу два малыша! Конечно, обалдела. Сначала радость, а потом страх. Как я справлюсь? Опасения себя оправдали, было очень тяжело. Потом возникла идея создания группы в социальных сетях для мам двойняшек. Всем же трудно, надо объединяться, и будет полегче.

Одинаковы с лица
Знаменитая ангарская тройня – Вадик, Владик и Владимир. Отличают их по причёскам.

Сейчас в этой группе по интересам уже 27 человек. Там они, как и в любой мамской группе, обсуждают методы воспитания, установления режима для детей, плачутся или, наоборот, хвастаются успехами. На очную встречу пришли 17 человек.

- Мы собрались спонтанно. Для начала просто посмотрим друг на друга, познакомимся, пофотографируемся. Следующую встречу хочу организовать уже с толком и расстановкой. Позовём аниматоров для детей, придумаем игры и развлечения. Это только первый опыт, - своих двойняшек Ольга тоже принесла, сейчас им по полгода. Различают их по вспухшей венке на ножке у Варвары.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Вчера, 12:55 - Nadezhdaya написал(а):
Это мой аватар
Ну журналисты совсем , что ли..... "Разбегаются, как тараканы на свету, не собрать. " нашли блин с чем сравнить...  БЕЗДАРНОСТЬ! Лучше бы промолчали вовсе..(wtf)

Всем привет! ?Ну журналисты совсем , что ли..... "Разбегаются, как тараканы на свету, не собрать. " нашли блин с чем сравнить... Лучше бы промолчали вовсе..(wtf)

Для нас, родителей близнецов и двоен рождение таких деток- Дар от Бога, а вы про экологию и ЭКО пишите... 
  • Сообщений: 2
  • Публикаций: 0
  • ICQ:

|

Вчера, 13:23 - Olyarrr написал(а):
Это мой аватар
Уважаемые журналисты, пишите правду, а не от своего лица! Статья написана не корректно, не по факту, сравнение детей с тараканами вообще привело в ужас! Для нас, мам двойняшек и тройняшек, наши детки- это не проявление плохой экологии!!! Выражаю мнение всех мам, которые принимали участие в данной встрече!!
  • Сообщений: 1
  • Публикаций: 0
  • ICQ:

|

Вчера, 13:51 - Anastasia написал(а):
Это мой аватар
Уважаемая, Ольга! Хотя нет, в данном случае это слово к вам не относится. Если вы называете наших детей тараканами, то мне хочется вас назвать немного другим словом, но оно нецензурное..прежде чем писать подобные статьи, нужно их согласовывать с тем, о ком вы пишите. И не нужно городить отсебятину. Какая экология? Это что за бред? Да будет вам известно, дети - это счастье, а двойня - счастье двойное, а не проблема в экологии. Надеюсь мы с вами виделись последний раз.
  • Сообщений: 1
  • Публикаций: 0
  • ICQ:

|

Вчера, 14:31 - Захарова Елена написал(а):
Это мой аватар
Уважаемая, Ольга, автор данной статьи...у меня вопрос, Вы своего ребёнка (детей) стали бы сравнивать с тараканами???? Неужели, нельзя было применить другой сравнительный оборот (рассыпались, как горох)....я сама мама двойняшек, и меня возмущает то, как вы использовали такую некрасивую фразу по отношению к чужим детям...а тем более к рыженьким мальчишкам...неприятная статья...
  • Сообщений: 1
  • Публикаций: 0
  • ICQ:

|

Вчера, 16:59 - Nadezhdaya написал(а):
Это мой аватар
Это скорее на Ольгу Князеву экология повлияла, вот теперь и несёт чушь
  • Сообщений: 2
  • Публикаций: 0
  • ICQ:

|

Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Все новости категории

Спортивные новости
Получили грант Фонда поддержки олимпийцев России
Иркутянин стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике
Стали мастерами спорта России международного класса
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Из квартиры - на улицу
Нашли рыбака
Запрещённый груз
Все новости категории

Общество
ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПАТРИОТОМ
Что будет?
Одинаковы с лица
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (233)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru