Что будет?

23 АВГУСТА, СРЕДА

24 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ



25 АВГУСТА, ПЯТНИЦА



26 АВГУСТА, СУББОТА

27 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ



28 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

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