Что будет?

23 АВГУСТА, СРЕДА23-26 августа – выставка «Огород. Сад. Загородный дом»
, Иркутск, Сибэкспоцентр, улица Байкальская, 253-а, тел. 8 (3952) 35-29-00.
24 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ16.00 – «Ангарская танцплощадка»,
парк строителей.24-25 августа – первая международная байкальская инжиниринговая конференция,
Иркутск, ул. Нижняя Набережная, дом 10 (фонд поддержки предпринимательства Иркутской области), справки по тел. 8 (3952) 43-64-71.
12.00-17.00 – сотрудники служб ветеринарии Иркутской области проводят приём представителей предприятий всех форм собственности
25 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
, Ангарск, микрорайон Майск, ул. Комсомольская, дом 2А (территория ОГБУ «Ангарская СББЖ»).
10.00 – открытое первенство г. Ангарска по уличному баскетболу среди мужских и женских команд,
26 АВГУСТА, СУББОТА
спортплощадка в парке за ДК «Современник», вход свободный, предварительные заявки по тел. 8-964-222-09-77.11.00-15.00 – ярмарка «Школьный базар»
, площадь Ленина.11.00-17.00 – Ангарский Арбат
, парк за ДК «Нефтехимик».26-27 августа, с 10.00 - открытый городской турнир по пляжному волейболу,
спортшкола «Ермак», вход свободный (при плохой погоде, перенос, тел. 8-952-634-0007.
27 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ16.00 – пленэр ДХШ № 1,
парк за ДК «Современник».
9.00 – мероприятие, посвящённое социальной адаптации безработных граждан на рынке труда,
28 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), актовый зал, справки по тел. 53-09-31.