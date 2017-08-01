.
,

Что будет?


0

Вчера, 12:43
 Количество просмотров: 77
    

23 АВГУСТА, СРЕДА

23-26 августа – выставка «Огород. Сад. Загородный дом», Иркутск, Сибэкспоцентр, улица Байкальская, 253-а, тел. 8 (3952) 35-29-00.

24 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

16.00 – «Ангарская танцплощадка», парк строителей.

24-25 августа – первая международная байкальская инжиниринговая конференция, Иркутск, ул. Нижняя Набережная, дом 10 (фонд поддержки предпринимательства Иркутской области), справки по тел. 8 (3952) 43-64-71.

25 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

12.00-17.00 – сотрудники служб ветеринарии Иркутской области проводят приём представителей предприятий всех форм собственности, Ангарск, микрорайон Майск, ул. Комсомольская, дом 2А (территория ОГБУ «Ангарская СББЖ»).

26 АВГУСТА, СУББОТА

10.00 – открытое первенство г. Ангарска по уличному баскетболу среди мужских и женских команд, спортплощадка в парке за ДК «Современник», вход свободный, предварительные заявки по тел. 8-964-222-09-77.

11.00-15.00 – ярмарка «Школьный базар», площадь Ленина.

11.00-17.00 – Ангарский Арбат, парк за ДК «Нефтехимик».

26-27 августа, с 10.00 - открытый городской турнир по пляжному волейболу, спортшкола «Ермак», вход свободный (при плохой погоде, перенос, тел. 8-952-634-0007.

27 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

16.00 – пленэр ДХШ № 1, парк за ДК «Современник».

28 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

9.00 – мероприятие, посвящённое социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), актовый зал, справки по тел. 53-09-31.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Все новости категории

Спортивные новости
Получили грант Фонда поддержки олимпийцев России
Иркутянин стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике
Стали мастерами спорта России международного класса
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Из квартиры - на улицу
Нашли рыбака
Запрещённый груз
Все новости категории

Общество
ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПАТРИОТОМ
Что будет?
Одинаковы с лица
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (233)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru