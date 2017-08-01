ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПАТРИОТОМ

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия КУРМАЗОВА

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- рассказывает Дмитрий, -«Ностальгия» - это первый знаменитый змей Дмитрия. Он был сделан из настоящего красного кумача. Однако с «Ностальгией» случилась очень символическая история. Она… улетела в Монголию! Хотел хозяин запустить змея прямо с вершины горы Мунку-Сардык. Но не рассчитал силу ветра, вырвался красный кумач из рук и умчался без следа. «Что ж, - решил Дмитрий, - значит, пришло время для нового флага». И сделал триколор.«Ностальгия» была простенькой. Триколор сделал посерьёзнее. Сшил полотно. Каркас сделал дюралевым – помогли знакомые иркутские лучники, дали сломанные стрелы. Конечно, потребовались расчеты, змей-то большой. С шитьём не было проблем – люди, которые занимались альпинизмом в советские времена, были вынуждены уметь шить, многое тогда приходилось вручную делать. Запускает его сейчас Дмитрий на каждом фестивале, а в остальное время он хранится в разобранном виде в гараже.