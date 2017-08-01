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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПАТРИОТОМ


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Вчера, 13:42
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Дмитрий КУЗЬМИН – начальник лаборатории в АНХК. Серьёзный человек, отец двоих детей, 20 лет занимался альпинизмом. Но многие ангарчане знают его в лицо только потому, что он сам, дома, сделал огромного воздушного змея и раскрасил его в цвета российского флага. Запускает Дмитрий свой летучий флаг при каждом удобном случае.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПАТРИОТОМ
Этот змей в виде триколора летает в Ангарске на каждом фестивале воздушных змеев. При хорошем ветре он может несколько часов держаться на одном месте.
Фото Николая СТЕРНИНА


- Откуда это увлечение у меня взялось, - рассказывает Дмитрий, - не знаю точно. Наверное, потому что дядя был военный лётчик, рассказы его слушал, самолётами интересовался. Первого своего змея я сделал ещё в детстве. Со старшим сыном, когда он был маленький, всё время что-то мастерили. Много лет назад Спартак ЧЕРНЫШ, человек очень деятельный, организовал в нашем городе первый фестиваль воздушных змеев. Не для детей, а для взрослых. Тогда собрались кто во что горазд. А вот на второй фестиваль я уже сделал свою «Ностальгию».

«Ностальгия» - это первый знаменитый змей Дмитрия. Он был сделан из настоящего красного кумача. Однако с «Ностальгией» случилась очень символическая история. Она… улетела в Монголию! Хотел хозяин запустить змея прямо с вершины горы Мунку-Сардык. Но не рассчитал силу ветра, вырвался красный кумач из рук и умчался без следа. «Что ж, - решил Дмитрий, - значит, пришло время для нового флага». И сделал триколор. «Мы тогда все на подъёме были, только выбрали на первый срок Владимира ПУТИНА. Ждали перемен, верили, что скоро жить станем хорошо».

«Ностальгия» была простенькой. Триколор сделал посерьёзнее. Сшил полотно. Каркас сделал дюралевым – помогли знакомые иркутские лучники, дали сломанные стрелы. Конечно, потребовались расчеты, змей-то большой. С шитьём не было проблем – люди, которые занимались альпинизмом в советские времена, были вынуждены уметь шить, многое тогда приходилось вручную делать. Запускает его сейчас Дмитрий на каждом фестивале, а в остальное время он хранится в разобранном виде в гараже.

Анастасия КУРМАЗОВА

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