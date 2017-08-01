Нужны волонтеры для проведения Спартакиады «И невозможное возможно»

Волонтеры будут закреплены за каждой командой, участвующей в Спартакиаде «И невозможное возможно...». Они будут встречать и сопровождать команды и гостей, задействованы в церемониях открытия и закрытия спартакиады, а также помогать непосредственно при проведении соревнований. Каждый из добровольцев будет обеспечен питанием.Набор волонтеров проводит Иркутский региональный волонтерский центр до 31 августа. Основные требования к волонтерам: опыт добровольческой деятельности, ответственность и желание стать волонтером крупного мероприятия. Более подробную информацию можно узнать ВКонтакте: vk.com/irkutskievolontery., Спартакиада «И невозможное возможно…» проходит в два этапа – муниципальный и областной. В настоящее время проводится муниципальный этап, победители и призеры которого примут участие в областном. В программу спартакиады включены: волейбол и волейбол сидя, дартс, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, шашки, бочча, шоудаун, комбинированная эстафета. Кроме того, состоится апробация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».Спартакиада впервые организовывается министерством спорта региона совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области при участии представителей Иркутских региональных отделений Общероссийских общественных организаций «Специальная Олимпиада России», «Всероссийское общество глухих», «Всероссийское общество инвалидов» и «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых».