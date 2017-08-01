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Нужны волонтеры для проведения Спартакиады «И невозможное возможно»


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Вчера, 12:07
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Нужны волонтеры для проведения Спартакиады «И невозможное возможно»

Иркутский региональный волонтерский центр набирает волонтеров для помощи в организации и проведении Спартакиады «И невозможное возможно...», посвященной 80-летия образования Иркутской области. Состязания спартакиады будут проходить с 9 по 10 сентября на стадионе «Труд» и в спортзале медицинского университета в Иркутске среди спортсменов по четырем нозологическим группам – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, интеллектуального развития.

Волонтеры будут закреплены за каждой командой, участвующей в Спартакиаде «И невозможное возможно...». Они будут встречать и сопровождать команды и гостей, задействованы в церемониях открытия и закрытия спартакиады, а также помогать непосредственно при проведении соревнований. Каждый из добровольцев будет обеспечен питанием.

Набор волонтеров проводит Иркутский региональный волонтерский центр до 31 августа. Основные требования к волонтерам: опыт добровольческой деятельности, ответственность и желание стать волонтером крупного мероприятия. Более подробную информацию можно узнать ВКонтакте: vk.com/irkutskievolontery.

Напомним, Спартакиада «И невозможное возможно…» проходит в два этапа – муниципальный и областной. В настоящее время проводится муниципальный этап, победители и призеры которого примут участие в областном. В программу спартакиады включены: волейбол и волейбол сидя, дартс, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, шашки, бочча, шоудаун, комбинированная эстафета. Кроме того, состоится апробация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Спартакиада впервые организовывается министерством спорта региона совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области при участии представителей Иркутских региональных отделений Общероссийских общественных организаций «Специальная Олимпиада России», «Всероссийское общество глухих», «Всероссийское общество инвалидов» и «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых».

Минспорта Иркутской области
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