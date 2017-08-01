

Оксана ТИХАЯ,

фото из архива Геннадия и Елены КУРЛОВИЧ

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- уверены супруги.Елена и Геннадий Курлович приехали в Ангарск 47 лет назад после окончания Ленинградского института киноинженеров для создания кинофотостудии при АЭХК по приглашению первого директора Виктора НОВОКШЕНОВА. И уже через пару недель в Ангарске, как было обещано в приглашении на работу, выбирали двухкомнатную квартиру. Директор объяснил задачу - организовать кинофотостудию для съемок жизни комбината. В архиве АЭХК лежат около 100 выпусков кинолетописи комбината.Новокшенов приглашал в ДК «Современник» писателей и поэтов, певцов и композиторов, артистов и режиссеров, космонавтов и ученых. Среди встречающей группы всегда были Геннадий или Елена. Они сопровождали гостей в поездках и, конечно, фотографировали. В их квартире собирались фотографы и художники, был создан фотоклуб. Курловичам нравилась работа в Ангарске. Нравилась природа Сибири, Байкал, к которому они «то ли прикипели, то ли примерзли», как сказал однажды Геннадий.С первых лет в Сибири путешествия стали любимым и страстным увлечением всей семьи. Их сын Максим с года начал свои путешествия на мотороллере «Турист», укрытый плащ-палаткой.Перепробовав в фотографии многие жанры и техники, супруги отдали предпочтение пейзажной съемке Байкала, который не раз испытывал их на прочность. В 1983 году с друзьями Елена и Геннадий купили небольшое, очень старое судно, за два года его перестроили и назвали «Авось». Десять лет они ходили по всему Байкалу. Желающих прокатиться было много, никому не отказывали. 7 августа 1990 года для себя и еще восьми человек, бывших в то время на борту, Курловичи считают вторым днем рождения. Тогда они попали в жестокую Сарму, и если бы не капитан Гена и дружная команда мужчин, кто знает, что случилось бы со всеми. А однажды в Рождество неожиданно для себя и для детей они решили уехать на Байкал, пока он еще не покрылся льдом.- вспоминает Елена.