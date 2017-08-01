Геннадий и Елена КУРЛОВИЧ - чета фотохудожников-профессионалов, давно ставшая ангарской знаменитостью. Их работы знают не только по всей Иркутской области и России, но и в разных странах. Тысячи, да что там, миллионы людей снимают Байкал. Но фотошедевры Курловичей дают пронзительное ощущение величия, безграничности и в то же время беззащитности великого сибирского моря.На Баме. 2009 год.
- Почему мы снимаем Байкал так много? Да потому что сохранить его таким, какой он есть, уже почти невозможно. То, что мы снимаем сегодня, позволит показать потомкам, каким он был в наше время. Заповедные Ушканьи острова считаются самым чистым местом на Байкале, это известное лежбище нерп. Но, обходя по периметру Большой Ушканий, Гена увидел, что его западный берег завален полиэтиленовыми пакетами, бутылками и прочим бытовым мусором. Всё это волны выносят на берег. Люди - самая большая беда Байкала,
- уверены супруги.
Елена и Геннадий Курлович приехали в Ангарск 47 лет назад после окончания Ленинградского института киноинженеров для создания кинофотостудии при АЭХК по приглашению первого директора Виктора НОВОКШЕНОВА. И уже через пару недель в Ангарске, как было обещано в приглашении на работу, выбирали двухкомнатную квартиру. Директор объяснил задачу - организовать кинофотостудию для съемок жизни комбината. В архиве АЭХК лежат около 100 выпусков кинолетописи комбината.
- 23 года мы снимали кинохронику комбината и города, учебные кинофильмы. А репортажной и художественной фотографии отдавали не только рабочее, но и все свободное время. У нас была необыкновенно интересная работа. Через полгода после приезда вместе с художником Львом СЕРИКОВЫМ мы организовали первую областную выставку ИЗО-71, в которой приняли участие иркутские и ангарские художники и фотографы.
Новокшенов приглашал в ДК «Современник» писателей и поэтов, певцов и композиторов, артистов и режиссеров, космонавтов и ученых. Среди встречающей группы всегда были Геннадий или Елена. Они сопровождали гостей в поездках и, конечно, фотографировали. В их квартире собирались фотографы и художники, был создан фотоклуб. Курловичам нравилась работа в Ангарске. Нравилась природа Сибири, Байкал, к которому они «то ли прикипели, то ли примерзли», как сказал однажды Геннадий.После шторма.
Чудеса байкальской зимы
С первых лет в Сибири путешествия стали любимым и страстным увлечением всей семьи. Их сын Максим с года начал свои путешествия на мотороллере «Турист», укрытый плащ-палаткой.
Перепробовав в фотографии многие жанры и техники, супруги отдали предпочтение пейзажной съемке Байкала, который не раз испытывал их на прочность. В 1983 году с друзьями Елена и Геннадий купили небольшое, очень старое судно, за два года его перестроили и назвали «Авось». Десять лет они ходили по всему Байкалу. Желающих прокатиться было много, никому не отказывали. 7 августа 1990 года для себя и еще восьми человек, бывших в то время на борту, Курловичи считают вторым днем рождения. Тогда они попали в жестокую Сарму, и если бы не капитан Гена и дружная команда мужчин, кто знает, что случилось бы со всеми. А однажды в Рождество неожиданно для себя и для детей они решили уехать на Байкал, пока он еще не покрылся льдом.
- Поток машин двигался нам навстречу, люди торопились встретить праздник дома, а мы, наоборот, спешили из города. В ранних сумерках смотрели на ждущие зимнего покоя воды Байкала с высокой Курминской скалы. А утром увидели, как под первым хрупким ледяным покровом глухо ворчала неуспокоившаяся вода. Такой рождественский подарок сделал нам Байкал. Уезжая домой, на мосту через Сарму мы увидели мой кошелек, выроненный накануне, когда я фотографировала. И поняли, что, кроме нас, здесь сейчас никого нет,
- вспоминает Елена.
Оксана ТИХАЯ,
фото из архива Геннадия и Елены КУРЛОВИЧ
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