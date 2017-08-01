Эффект белки

На что вы способны, если выпрыгнете из колеса Каким бы ни был прочным асфальт, его пробьёт зелёный росток. А камень будет обточен каплей. Жизнь всегда сильнее того, в чём нет жизни.
…Марина – женщина около сорока. У неё большие карие глаза, длинные темные волосы, любимый муж, трое детей и горячее сердце. Она живая. Она всегда делает только то, что любит. Такие люди - сейчас исчезающий вид.“Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор” Ф. ЖАНЛИС. На фото Марина.
Замуж она вышла за человека, которого полюбила. Все их дети здоровые, красивые и начитанные. Ни один не ходил в детский сад. На вопросы об этом Марина всегда отвечает одно:- Я их для себя родила, а не для тетеньки. Они так быстро растут, что я хочу быть с ними каждую минуту.
С Мариной живут семь кошек. Бывало их и больше десятка. Она не может оставить на улице ни одно живое существо, нуждающееся в её помощи. Официально Марина не работает, но зарабатывает на жизнь проведением праздников. У неё нет ни секунды свободного времени. Она всегда там, где интересно: на городских гуляньях, флешмобах, митингах. Пускает мыльные пузыри с детьми, стреляет из водяного пистолета, переодевается в Джека Воробья, проводит заседания клубов, организует совместные закупки книг, постоянно теряет сотовые телефоны, вместо дамской сумочки носит туристический рюкзак с книгами, говорит с такой скоростью, что мозг собеседника невольно начинает закипать.
Откуда в ней столько страсти? Объясняет:- Я жила с мамой, которая больше всего на свете ценила порядок. У нас дома была идеальная чистота, а у меня большое количество обязанностей.
И Марина от всего этого сбежала. Не в прямом смысле слова. Но навсегда запомнила, что порядок и система не синонимы жизни. Она как будто прыгнула в жизнь.
Муж Сергей называет её Белка. И молча заносит в квартиру куль кошачьего корма, отдаёт очередной свой телефон, через стопы книг и настольных развивающих игр, шугая кошек, проходит на кухню. Он высокий, крепкий, молчаливый, терпеливый.
Таких, как Марина, за глаза называют сумасшедшими. Потому что человек, который спрыгнул с колеса системы и после этого счастливо живёт, для зажатых и несвободных людей - псих.
Недавно я наблюдала, как Марина ломает систему. Без страха. Без сожаления. Правдой. Это похоже на блокбастер, который принято воспринимать как фантастику.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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