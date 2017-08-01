Эффект белки

На что вы способны, если выпрыгнете из колеса

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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…Марина – женщина около сорока. У неё большие карие глаза, длинные темные волосы, любимый муж, трое детей и горячее сердце. Она живая. Она всегда делает только то, что любит. Такие люди - сейчас исчезающий вид.Замуж она вышла за человека, которого полюбила. Все их дети здоровые, красивые и начитанные. Ни один не ходил в детский сад. На вопросы об этом Марина всегда отвечает одно:С Мариной живут семь кошек. Бывало их и больше десятка. Она не может оставить на улице ни одно живое существо, нуждающееся в её помощи. Официально Марина не работает, но зарабатывает на жизнь проведением праздников. У неё нет ни секунды свободного времени. Она всегда там, где интересно: на городских гуляньях, флешмобах, митингах. Пускает мыльные пузыри с детьми, стреляет из водяного пистолета, переодевается в Джека Воробья, проводит заседания клубов, организует совместные закупки книг, постоянно теряет сотовые телефоны, вместо дамской сумочки носит туристический рюкзак с книгами, говорит с такой скоростью, что мозг собеседника невольно начинает закипать.Откуда в ней столько страсти? Объясняет:И Марина от всего этого сбежала. Не в прямом смысле слова. Но навсегда запомнила, что порядок и система не синонимы жизни. Она как будто прыгнула в жизнь.Муж Сергей называет её Белка. И молча заносит в квартиру куль кошачьего корма, отдаёт очередной свой телефон, через стопы книг и настольных развивающих игр, шугая кошек, проходит на кухню. Он высокий, крепкий, молчаливый, терпеливый.Таких, как Марина, за глаза называют сумасшедшими. Потому что человек, который спрыгнул с колеса системы и после этого счастливо живёт, для зажатых и несвободных людей - псих.Недавно я наблюдала, как Марина ломает систему. Без страха. Без сожаления. Правдой. Это похоже на блокбастер, который принято воспринимать как фантастику.