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Эффект белки


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Сегодня, 13:01
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На что вы способны, если выпрыгнете из колеса


Эффект белки

Каким бы ни был прочным асфальт, его пробьёт зелёный росток. А камень будет обточен каплей. Жизнь всегда сильнее того, в чём нет жизни.

…Марина – женщина около сорока. У неё большие карие глаза, длинные темные волосы, любимый муж, трое детей и горячее сердце. Она живая. Она всегда делает только то, что любит. Такие люди - сейчас исчезающий вид.

Эффект белки
“Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор” Ф. ЖАНЛИС. На фото Марина.

Замуж она вышла за человека, которого полюбила. Все их дети здоровые, красивые и начитанные. Ни один не ходил в детский сад. На вопросы об этом Марина всегда отвечает одно:

- Я их для себя родила, а не для тетеньки. Они так быстро растут, что я хочу быть с ними каждую минуту.

С Мариной живут семь кошек. Бывало их и больше десятка. Она не может оставить на улице ни одно живое существо, нуждающееся в её помощи. Официально Марина не работает, но зарабатывает на жизнь проведением праздников. У неё нет ни секунды свободного времени. Она всегда там, где интересно: на городских гуляньях, флешмобах, митингах. Пускает мыльные пузыри с детьми, стреляет из водяного пистолета, переодевается в Джека Воробья, проводит заседания клубов, организует совместные закупки книг, постоянно теряет сотовые телефоны, вместо дамской сумочки носит туристический рюкзак с книгами, говорит с такой скоростью, что мозг собеседника невольно начинает закипать.

Откуда в ней столько страсти? Объясняет:

- Я жила с мамой, которая больше всего на свете ценила порядок. У нас дома была идеальная чистота, а у меня большое количество обязанностей.

И Марина от всего этого сбежала. Не в прямом смысле слова. Но навсегда запомнила, что порядок и система не синонимы жизни. Она как будто прыгнула в жизнь.

Муж Сергей называет её Белка. И молча заносит в квартиру куль кошачьего корма, отдаёт очередной свой телефон, через стопы книг и настольных развивающих игр, шугая кошек, проходит на кухню. Он высокий, крепкий, молчаливый, терпеливый.

Таких, как Марина, за глаза называют сумасшедшими. Потому что человек, который спрыгнул с колеса системы и после этого счастливо живёт, для зажатых и несвободных людей - псих.

Недавно я наблюдала, как Марина ломает систему. Без страха. Без сожаления. Правдой. Это похоже на блокбастер, который принято воспринимать как фантастику.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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