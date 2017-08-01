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Признание


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Вчера, 16:56
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Если посторонний человек заглянет в операторную установки 21-10/3М цеха 17/19 нефтеперерабатывающего завода АНХК, то ему может показаться, что работа там тихая и безмятежная: у компьютерных пультов сидят операторы и наблюдают за тем, как идет процесс производства кокса. Но так может подумать только человек несведущий.

Признание
За высокие результаты в труде Сергею СУРИНУ присвоено звание «Почётный работник НК «Роснефть».

- Процессом управляет оператор, он знает и отслеживает самые тонкие его параметры и по времени, и по нагрузке, поэтому может не только обнаружить сбой в производственной цепочке, но и принять необходимые меры, чтобы его исправить, - говорит 42-летний Сергей СУРИН, старший оператор цеха 17/19 НПЗ, - в нашей смене 14 человек. Ребята особенные, критерий «хорошие» им не подходит. Берите выше!

Действительно, даже хорошие работники бывают разные. Одни вовремя приходят, безукоризненно выполняют свои производственные обязанности и вовремя уходят. Не более того. Они считают, что на производстве и без них всё отлажено, отработано, над чем тут голову ломать? Но, к счастью, есть и другие, которые приходят не просто время отработать. Эти везде суют свой нос, критически оценивают тот или иной процесс, мозгуют, обсуждают, предлагают.

Такая инициатива для бригады старшего оператора Сергея Сурина - дело обычное. По предложениям операторов коксовой установки уменьшили затраты на подогрев сырья для переработки кокса, внедрили схему подогрева смолы пиролиза. В результате производственный процесс стал более эффективным, улучшились условия труда.

О своем персональном вкладе в слаженную и по сути рационализаторскую работу смены Сергей говорить не хочет, считает, что это заслуга всего коллектива.

- Ребята у нас молодые, но все профессионалы своего дела. Сергей САХНО, Дмитрий БАЛЫГИН уже сдали на старшего оператора, могут меня подменить. Мы работаем одной командой, слаженно. По-другому на сложном промышленном предприятии работать нельзя.


Ольга КРАСНОВА,
фото Сергея ДОЛГОПОЛОВА


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