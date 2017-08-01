

Ольга КРАСНОВА,

фото Сергея ДОЛГОПОЛОВА

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говорит 42-летний Сергей СУРИН, старший оператор цеха 17/19 НПЗ,Действительно, даже хорошие работники бывают разные. Одни вовремя приходят, безукоризненно выполняют свои производственные обязанности и вовремя уходят. Не более того. Они считают, что на производстве и без них всё отлажено, отработано, над чем тут голову ломать? Но, к счастью, есть и другие, которые приходят не просто время отработать. Эти везде суют свой нос, критически оценивают тот или иной процесс, мозгуют, обсуждают, предлагают.Такая инициатива для бригады старшего оператора Сергея Сурина - дело обычное. По предложениям операторов коксовой установки уменьшили затраты на подогрев сырья для переработки кокса, внедрили схему подогрева смолы пиролиза. В результате производственный процесс стал более эффективным, улучшились условия труда.О своем персональном вкладе в слаженную и по сути рационализаторскую работу смены Сергей говорить не хочет, считает, что это заслуга всего коллектива.