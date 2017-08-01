Лучшие стрелки

24 августа в стрелковом тире РОСТО стояла завеса из-за пороховых газов. Из боевого табельного оружия вели огонь 30 сотрудников Росгвардии. Так руководство областного подразделения Росгвардии (которое по привычке называют отделом вневедомственной охраны) решило отметить День флага России.
Начальник ангарского подразделения ОВО Игорь ТОМИЛОВ считает, что выбор был хоть и необычным, но правильным.- Мы должны были наглядно доказать, что в случае необходимости сможем отстоять все, что нам положено по закону.
И ангарчанам это удалось. Стрелять приехали десять команд со всей области. В групповом зачете до первого места ангарчанам не хватило самую малость. В итоге – серебро. Зато в личном зачете - золото! Причем если среди мужчин победил строевой офицер Александр КРИВИЦКИЙ, то среди женщин первой стала психолог отдела Татьяна АКСАМЕНТОВА.
Вывод: если в Росгвардии даже психологи сажают точно в десятку, значит, криминалу лучше с ними не связываться.
Игорь КАРИН