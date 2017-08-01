Лучшие стрелки

Игорь КАРИН

Начальник ангарского подразделения ОВО Игорь ТОМИЛОВ считает, что выбор был хоть и необычным, но правильным.И ангарчанам это удалось. Стрелять приехали десять команд со всей области. В групповом зачете до первого места ангарчанам не хватило самую малость. В итоге – серебро. Зато в личном зачете - золото! Причем если среди мужчин победил строевой офицер Александр КРИВИЦКИЙ, то среди женщин первой стала психолог отдела Татьяна АКСАМЕНТОВА.Вывод: если в Росгвардии даже психологи сажают точно в десятку, значит, криминалу лучше с ними не связываться.