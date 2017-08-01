ВИРУС БЛАГОУСТРОЙСТВА

Инициативными жильцами восхищались

Оксана ТИХАЯ

и Николай СТЕРНИН

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Шли туда по наводке читателей и, признаемся, рассчитывали в лучшем случае увидеть две-три красивые клумбы. А обнаружили настоящие цветочные джунгли! Конец августа предполагает увядание, а тут продолжал цвести шиповник. По старому корявому тополю струился декоративный вьюн. Качали яркими головками многолетние флоксы. Скамейка в беседке, увитой девичьим виноградом, звала присесть отдохнуть. Сладко благоухали клумбы с настурцией и пряными бархатцами. Росли еще какие-то диковинные для Ангарска цветы. Просто рай, да и только!Стайка детворы, носившаяся по двору наперегонки (тоже большая теперь редкость), подсказала, к кому постучаться. Выяснилось, что в этом дворе перед двухэтажным домом на 12 квартир еще лет пять назад не было ничего особенного. Да что там! Летом жильцы не знали, как выгнать со двора нетрезвые компании, повадившиеся ходить сюда от круглого рынка. Пока в один прекрасный день у людей не лопнуло терпение и они не выдрали с корнем все лавочки.Понадобилось еще какое-то время, чтобы гуляки забыли сюда дорогу. А потом жильцы из квартиры № 9, пенсионеры ВОЛОСАТОВЫ, засучили рукава. Натаскали земли, сформировали клумбы, из подручных материалов смастерили вазоны. Видя такое дело, к ним присоединилась семья КУЗНЕЦОВЫХ из первого подъезда, тоже пенсионеры. Сказать теперь, у кого получилось лучше, просто невозможно. И те, и другие большие фантазеры и трудяги!- рассказывает нашей газете Маргарита Константиновна. В этом им помогает пенсионерка Валентина Федоровна ОВЧИННИКОВА. Она не сажает и не поливает, зато убирает двор и следит, чтобы в нем никто не шкодил.