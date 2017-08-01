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ВИРУС БЛАГОУСТРОЙСТВА


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Вчера, 23:05
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Можно всю жизнь прожить и простонать в доме, выходящем окнами на мусорную площадку и гаражи. А можно даже из такого соседства извлечь плюсы. А они реально есть. Мы убедились в этом, побывав в одном из кварталов старой части города.

ВИРУС БЛАГОУСТРОЙСТВА
Таисии Герасимовне и Геннадию Ивановичу КУЗНЕЦОВЫМ за 80. А про любовь к родному городу они не говорят – делают.

Шли туда по наводке читателей и, признаемся, рассчитывали в лучшем случае увидеть две-три красивые клумбы. А обнаружили настоящие цветочные джунгли! Конец августа предполагает увядание, а тут продолжал цвести шиповник. По старому корявому тополю струился декоративный вьюн. Качали яркими головками многолетние флоксы. Скамейка в беседке, увитой девичьим виноградом, звала присесть отдохнуть. Сладко благоухали клумбы с настурцией и пряными бархатцами. Росли еще какие-то диковинные для Ангарска цветы. Просто рай, да и только!

ВИРУС БЛАГОУСТРОЙСТВА
Обычная домашняя герань в этом дворе выглядит весьма оригинально.

Стайка детворы, носившаяся по двору наперегонки (тоже большая теперь редкость), подсказала, к кому постучаться. Выяснилось, что в этом дворе перед двухэтажным домом на 12 квартир еще лет пять назад не было ничего особенного. Да что там! Летом жильцы не знали, как выгнать со двора нетрезвые компании, повадившиеся ходить сюда от круглого рынка. Пока в один прекрасный день у людей не лопнуло терпение и они не выдрали с корнем все лавочки.

ВИРУС БЛАГОУСТРОЙСТВА
Дай Бог долгих лет в добром здравии нашим пенсионерам. Без них город многое потеряет. Например, такие вот зелёные и уютные дворы, как этот.

Понадобилось еще какое-то время, чтобы гуляки забыли сюда дорогу. А потом жильцы из квартиры № 9, пенсионеры ВОЛОСАТОВЫ, засучили рукава. Натаскали земли, сформировали клумбы, из подручных материалов смастерили вазоны. Видя такое дело, к ним присоединилась семья КУЗНЕЦОВЫХ из первого подъезда, тоже пенсионеры. Сказать теперь, у кого получилось лучше, просто невозможно. И те, и другие большие фантазеры и трудяги!

- Мы чётко разграничили сферы влияния: слева наша территория, справа вотчина Кузнецовых. Но если кого-то из соседей нет, другие зорко бдят за порядком на «чужой» земле, - рассказывает нашей газете Маргарита Константиновна. В этом им помогает пенсионерка Валентина Федоровна ОВЧИННИКОВА. Она не сажает и не поливает, зато убирает двор и следит, чтобы в нем никто не шкодил.

Инициативными жильцами восхищались
Оксана ТИХАЯ
и Николай СТЕРНИН


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