«Скрытый пассажир» в Ангарске

Сотрудники на служебном автомобиле, без нанесенной специальной раскраски и спецсигналов, при негласном наблюдении за процессом перевозки пассажиров, выявляли и фиксировали нарушения.В большинстве случаев они касались невыполнения требований правил об остановке перед стоп-линией. Кроме того, к ответственности привлечён водитель, который проехал на запрещающий сигнал светофора.