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«Скрытый пассажир» в Ангарске


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Вчера, 13:30
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«Скрытый пассажир» в Ангарске

Накануне на территории Ангарского городского округа сотрудниками ГИБДД было организовано и проведено профилактическое мероприятие «Скрытый пассажир», направленное на профилактику нарушений ПДД РФ водителями пассажирских автобусов и маршрутных такси.

Сотрудники на служебном автомобиле, без нанесенной специальной раскраски и спецсигналов, при негласном наблюдении за процессом перевозки пассажиров, выявляли и фиксировали нарушения.

В большинстве случаев они касались невыполнения требований правил об остановке перед стоп-линией. Кроме того, к ответственности привлечён водитель, который проехал на запрещающий сигнал светофора.

Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу
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