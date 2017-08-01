Итоги акции «Вода – безопасная территория»

Увеличение числа патрульных групп и их численности за счет привлечения представителей других министерств и ведомств, администрации муниципальных образований, старост населенных пунктов, волонтеров для проведения профилактической работы проводится в последнюю неделю каждого месяца.Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам:В ходе работы патрульных групп к административной ответственности были привлечены 129 человек за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Составлено также 102 протокола в отношении судоводителей за нарушение правил плавания и обеспечения безопасности пассажиров. Пять маломерных судов были помещены на специализированные стоянки из-за отсутствия у судоводителей документов, необходимых для допуска к управлению ими.всего в регионе насчитывается 1328 мест традиционного отдыха людей: 188 – на озерах, 1062 – на участках рек, 78 – на прудах, карьерах, котлованах. При этом нынешним летом в Иркутской области было открыто только два общественных пляжа, отвечающих всем требованиям безопасного отдыха.