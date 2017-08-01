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Итоги акции «Вода – безопасная территория»


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Сегодня, 11:34
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Итоги акции «Вода – безопасная территория»

28 августа государственные инспекторы по маломерным судам подвели итоги акции «Вода – безопасная территория», которая проходила в Иркутской области с 21 по 27 августа.

Увеличение числа патрульных групп и их численности за счет привлечения представителей других министерств и ведомств, администрации муниципальных образований, старост населенных пунктов, волонтеров для проведения профилактической работы проводится в последнюю неделю каждого месяца.

Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам: «Максимальный охват населения позволяет снизить количество происшествий на водных объектах и предотвратить несчастные случаи. Помимо надзорных мероприятий и выявления нарушителей, наша первостепенная задача – донести до людей полезную информацию, касающуюся обеспечения их собственной безопасности. За неделю было проведено более 3 тысяч рейдов и патрулирований, проинструктированы почти 33 тысячи отдыхающих, во время подворовых обходов на особый контроль были поставлены многодетные семьи и социально-неблагополучные граждане – около 3 тысяч человек. Для мониторинга обстановки на водных объектах на помощь спасателям пришли беспилотные летательные аппараты. Они применялись в Тайшетском, Качугском, Ольхонском, Братском, Иркутском, Киренском, Усть-Кутском, Тулунском и Слюдянском районах, где в последний месяц регистрировались происшествия».

В ходе работы патрульных групп к административной ответственности были привлечены 129 человек за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Составлено также 102 протокола в отношении судоводителей за нарушение правил плавания и обеспечения безопасности пассажиров. Пять маломерных судов были помещены на специализированные стоянки из-за отсутствия у судоводителей документов, необходимых для допуска к управлению ими.

Напомним, всего в регионе насчитывается 1328 мест традиционного отдыха людей: 188 – на озерах, 1062 – на участках рек, 78 – на прудах, карьерах, котлованах. При этом нынешним летом в Иркутской области было открыто только два общественных пляжа, отвечающих всем требованиям безопасного отдыха.

38.mchs.gov.ru
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