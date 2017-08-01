Губернаторский оркестр отправится на гастроли в Австрию

В Вене концерт Губернаторского оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша состоится в одном из известнейших концертных залов Европы – Мюзикферайн (Musikverein). Оркестр исполнит музыку Чайковского, Римского-Корсакова, Дунаевского и других композиторов. Солисты – Ольга Шалаева (сопрано), Иван Томашев, (бас), Николай Джурич (аккордеон).- сказала директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова.- сказал главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра заслуженный деятель искусств Илмар Лапиньш.