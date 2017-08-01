.
,

Губернаторский оркестр отправится на гастроли в Австрию


0

Сегодня, 12:00
 Количество просмотров: 57
    

Губернаторский оркестр отправится на гастроли в Австрию

Губернаторский симфонический оркестр даст два концерта в Австрии. Они пройдут в городах Линце и Вене с 9 по 13 января 2018 года при поддержке Правительства Иркутской области и лично Губернатора Сергея Левченко, министерства культуры и архивов Иркутской области.

В Вене концерт Губернаторского оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша состоится в одном из известнейших концертных залов Европы – Мюзикферайн (Musikverein). Оркестр исполнит музыку Чайковского, Римского-Корсакова, Дунаевского и других композиторов. Солисты – Ольга Шалаева (сопрано), Иван Томашев, (бас), Николай Джурич (аккордеон).

- Это очень значимо и важно для нас – Иркутской областной филармонии и Губернаторского оркестра. Ведь гастроли, тем более в такой музыкальной стране, с такими давними культурными традициями, как Австрия, - это развитие для оркестра, - сказала директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова.

- Мы долго мечтали об этих гастролях и очень рады, что они состоятся. Нам есть, что показать, есть, что представить искушенной австрийской публике. Весь мир 1 января слушает музыку Штрауса из зала Мюзикферайн. Моя мечта, чтобы 13 января, в старый Новый год, весь мир слушал русскую музыку, - сказал главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра заслуженный деятель искусств Илмар Лапиньш.

irkobl.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Эра квантовых компьютеров началась
Все новости категории

Спортивные новости
Пять медалей на чемпионате СФО по боксу
19 медалей на первенстве России по грэпплингу
«Силовая эстафета ГТО» прошла в Иркутске
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Таксист предотвратил мошенничество
Украден ночью гидроцикл
Ищем разбойников ограбивших офис микрозаймов
Все новости категории

Общество
Губернаторский оркестр отправится на гастроли в Австрию
Итоги акции «Вода – безопасная территория»
«Скрытый пассажир» в Ангарске
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (282)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru