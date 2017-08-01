Губернаторский оркестр отправится на гастроли в Австрию

Губернаторский симфонический оркестр даст два концерта в Австрии. Они пройдут в городах Линце и Вене с 9 по 13 января 2018 года при поддержке Правительства Иркутской области и лично Губернатора Сергея Левченко, министерства культуры и архивов Иркутской области.
В Вене концерт Губернаторского оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша состоится в одном из известнейших концертных залов Европы – Мюзикферайн (Musikverein). Оркестр исполнит музыку Чайковского, Римского-Корсакова, Дунаевского и других композиторов. Солисты – Ольга Шалаева (сопрано), Иван Томашев, (бас), Николай Джурич (аккордеон).
- Это очень значимо и важно для нас – Иркутской областной филармонии и Губернаторского оркестра. Ведь гастроли, тем более в такой музыкальной стране, с такими давними культурными традициями, как Австрия, - это развитие для оркестра,
- сказала директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова.- Мы долго мечтали об этих гастролях и очень рады, что они состоятся. Нам есть, что показать, есть, что представить искушенной австрийской публике. Весь мир 1 января слушает музыку Штрауса из зала Мюзикферайн. Моя мечта, чтобы 13 января, в старый Новый год, весь мир слушал русскую музыку,
- сказал главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра заслуженный деятель искусств Илмар Лапиньш. irkobl.ru