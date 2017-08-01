Что будет?

30 АВГУСТА, СРЕДА9.00 - групповое профконсультирование безработных,
центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), актовый зал, тел. 53-09-31.
16.00 – «Ангарская танцплощадка»
31 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
, парк строителей.16.00-18.00 – молодежная общественная приёмная,
МЦ «Лифт» (212 кв-л, дом 15), тел. 54-03-14.
19.00 – день открытых дверей
для тех, кто хочет заниматься в ДК «Нефтехимик».
1 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
День знаний8.00-23.00 – запрещена розничная продажа алкогольной продукции.12.00 – праздничная программа «До свидания, лето!»
, ДК «Нефтехимик», театральный зал.13.00 – час весёлых затей
, ДК «Энергетик».В течение дня
праздничные мероприятия в библиотеках и музеях.
18.00-21.00 – дискотека,
МЦ «Лифт» (212 кв-л, дом 15), тел. 54-03-14.
10.00 – праздник урожая-2017,
2 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
площадь Ленина.10.00 – открытое первенство г. Ангарска по уличному баскетболу
среди мужских и женских команд, спортплощадка в парке за ДК «Современник», вход свободный, предварительные заявки по тел. 8-964-222-09-77.11.00 – Ангарский Арбат,
парк за ДК «Нефтехимик».
11.00 – ярмарка дополнительного образования,
МЦ «Лифт», ДШИ № 3, парки строителей и за ДК «Нефтехимик», библиотеки № 1, 4, 6, 14,
центральная библиотека имени Гайдара.11.00 – первенство Иркутской области по дзюдо
среди юношей и девушек до 18 лет, ул. Глинки, 24 (бывшая спортшкола «Победа»).15.00 – мероприятие, посвященное дню окончания второй мировой войны
, «День воинской славы», музей Победы.
11.00 - первенство ОГФСО «Юность России» «Байкальский меридиан»
3 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
среди обучающихся образовательных организаций по дзюдо до 23 лет,
ул. Глинки, 24 (бывшая спортшкола «Победа»).
4 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК12.00 – День здоровья среди работников культуры,
ДК «Нефтехимик».