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Что будет?


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Сегодня, 12:58
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30 АВГУСТА, СРЕДА

9.00 - групповое профконсультирование безработных, центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), актовый зал, тел. 53-09-31.

31 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

16.00 – «Ангарская танцплощадка», парк строителей.

16.00-18.00 – молодежная общественная приёмная, МЦ «Лифт» (212 кв-л, дом 15), тел. 54-03-14.

19.00 – день открытых дверей для тех, кто хочет заниматься в ДК «Нефтехимик».

1 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

День знаний

8.00-23.00 – запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

12.00 – праздничная программа «До свидания, лето!», ДК «Нефтехимик», театральный зал.

13.00 – час весёлых затей, ДК «Энергетик».

В течение дня праздничные мероприятия в библиотеках и музеях.

18.00-21.00 – дискотека, МЦ «Лифт» (212 кв-л, дом 15), тел. 54-03-14.

2 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

10.00 – праздник урожая-2017, площадь Ленина.

10.00 – открытое первенство г. Ангарска по уличному баскетболу среди мужских и женских команд, спортплощадка в парке за ДК «Современник», вход свободный, предварительные заявки по тел. 8-964-222-09-77.

11.00 – Ангарский Арбат, парк за ДК «Нефтехимик».

11.00 – ярмарка дополнительного образования, МЦ «Лифт», ДШИ № 3, парки строителей и за ДК «Нефтехимик», библиотеки № 1, 4, 6, 14,
центральная библиотека имени Гайдара.

11.00 – первенство Иркутской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, ул. Глинки, 24 (бывшая спортшкола «Победа»).

15.00 – мероприятие, посвященное дню окончания второй мировой войны, «День воинской славы», музей Победы.

3 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.00 - первенство ОГФСО «Юность России» «Байкальский меридиан» среди обучающихся образовательных организаций по дзюдо до 23 лет,
ул. Глинки, 24 (бывшая спортшкола «Победа»).

4 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12.00 – День здоровья среди работников культуры, ДК «Нефтехимик».
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