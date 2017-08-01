Что будет?

30 АВГУСТА, СРЕДА



31 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

1 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

День знаний



2 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА



3 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

4 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), актовый зал, тел. 53-09-31., парк строителей.МЦ «Лифт» (212 кв-л, дом 15), тел. 54-03-14.для тех, кто хочет заниматься в ДК «Нефтехимик»., ДК «Нефтехимик», театральный зал., ДК «Энергетик».праздничные мероприятия в библиотеках и музеях.МЦ «Лифт» (212 кв-л, дом 15), тел. 54-03-14.площадь Ленина.среди мужских и женских команд, спортплощадка в парке за ДК «Современник», вход свободный, предварительные заявки по тел. 8-964-222-09-77.парк за ДК «Нефтехимик».МЦ «Лифт», ДШИ № 3, парки строителей и за ДК «Нефтехимик», библиотеки № 1, 4, 6, 14,центральная библиотека имени Гайдара.среди юношей и девушек до 18 лет, ул. Глинки, 24 (бывшая спортшкола «Победа»)., «День воинской славы», музей Победы.среди обучающихся образовательных организаций по дзюдо до 23 лет,ул. Глинки, 24 (бывшая спортшкола «Победа»).ДК «Нефтехимик».