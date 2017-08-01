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Имущество АУС купили москвичи


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Сегодня, 13:35
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В мае 2015 года арбитражный суд Иркутской области признал банкротом ОАО «Ангарское управление строительства». Причина - долги по кредитам.

Все работники были сокращены, предприятие, работавшее с 1948 года, закрылось. Чтобы рассчитаться с кредиторами и бывшими рабочими, имущество предприятия продается на аукционах.

По информации Михаила ПОГРЕБИНСКОГО, представителя конкурсного управляющего АУС, на торгах, прошедших 24 августа, на продажу было выставлено имущество предприятия, которое находится в микрорайоне Байкальск: трехэтажное кирпичное здание конторы СМУ-7, одноэтажная мойка, мехмастерская, трех-этажный гараж, ремонтный цех, склад и земельный участок площадью 26 тысяч квадратных метров.

Ольга КРАСНОВА

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