О потерянном времени



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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В пятницу, 25 августа, город отмечал 109 лет со дня рождения создателя ангарского музея часов Павла Васильевича Курдюкова.…Всё началось ещё в детстве. Отец Павлика купил старые деревянные часы. Корпус использовал для какого-то дела, а механизм вытащил и выбросил. Мальчик настолько впечатлился этим «убийством», что уже тогда решил, чему посвятит свою жизнь.Это не было его профессией, он работал на комбинате. Это было делом, которое само его нашло. Часы несли ему, слесарю-инструментальщику, на починку соседи, коллеги по работе. Курдюков не просто чинил – будто душу свою вставлял. За неимением инструмента делал его сам. Если слышал, что у кого-то есть уникальные часы, ехал за ними в любую точку мира, писал письма с просьбой об обмене. Без денег, инструментов, времени, помещения, связей - без всего, что сегодня мы считаем необходимым для успеха, он собрал большую часть экспонатов из тех, которые сегодня представлены в музее. Часы буквально заполонили его квартиру в доме № 23 квартала 30. В 1967 году коллекцию он подарил городу, а сам стал работать часовщиком при музее.Знал ли он, что делает великое дело? Ближайшие товарищи говорят, что нет. Он просто посвятил свою жизнь тому, что любил.…Эти и другие воспоминания звучали в пятницу на памятном вечере. Работники музея часов приложили все усилия, чтобы вечер был нарядным: пригласили скрипачей, певиц, танцоров, представителя мэра – всё в лучших канонах современного праздника. Именно так у нас чествуют хоть именинника, хоть книгу, хоть конец зимы, хоть великого Мастера.А за спинами выступающих нарядных и высокопарных был сам Павел Васильевич, такой маленький и простой. На картине иркутского художника Аркадия ГУТЕРЗОНА. То ли специально, то ли не подумав, полотно поставили так, будто мастер, смутившись, отвернулся. Картина символично называется «Время». И не только потому, что на ней изображены часы. На ней изображено то, что мы видим в музее сейчас. Мастер ушёл. И вроде дело его живо, и вроде идут его часы, но линии на картине изломаны так, как будто с уходом мастера всё рушится.Он умел в обычной квартире собирать сотни людей. В провинциальном городе останавливали поезда, чтобы пассажиры могли увидеть уникальную коллекцию. Сейчас большой нарядный музей, будем откровенны, чаще всего пуст. Проходимость в год – 16 тысяч человек (простая арифметика: чуть больше тысячи в месяц, по 50 в день – как два школьных класса…). Основная часть из них – китайцы. При жизни Павла Васильевича экскурсоводы в музее работали на износ – проводили по 25 экскурсий в день. Сегодня такой должности, как экскурсовод, в музее часов… нет. Экскурсии проводят методист, научный сотрудник и даже директор. Вывод: экскурсии не так часты, раз ради них можно позволить оставить свою основную работу.Почему люди не ходят в музей в таком количестве, как раньше? Ведь дети продолжают рождаться, есть кому показать часы. А потому же, почему не читают книги – некогда, незачем, не на что. Это же не водка с салом – мгновенное ослепляющее счастье.