Помощь молодым инвалидам при трудоустройстве

Сейчас в регионе официально работаюттрудоспособного возраста.Министерством труда и занятости Иркутской области реализуются ряд мероприятий, направленные на повышение уровня занятости инвалидов.Центры занятости населения, кроме подбора вариантов работы на имеющиеся вакансии, в том числе в счет квоты, реализуют различные направления активной политики занятости для содействия трудоустройству инвалидов: программы временного трудоустройства, профессиональную ориентацию, профобучение, социальную адаптацию и психологическую поддержку, помощь в организации собственного дела, организацию стажировок и сопровождение при трудоустройстве.Для стимулирования работодателей к трудоустройству инвалидов ведомство седьмой год реализует программу по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные для них рабочие места. Работодателю возмещаются расходы на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов. Размер субсидии варьируется в пределах от 65 до 100 тыс. рублей в зависимости от группы инвалидности трудоустраиваемого гражданина. Всего в этом году по программе планируется трудоустройство 28 незанятых инвалидов.В общественных оплачиваемых и временных работах в 2017 году приняли участие более 300 инвалидов. При этом трудоустроенные граждане получали заработную плату от работодателя и материальную поддержку от центров занятости населения. С начала года шесть инвалидов получили единовременную финансовую помощь в размере 58800 рублей и зарегистрировались в качестве субъектов предпринимательской деятельности.В регионе для повышения конкурентоспособности на рынке труда на профессиональное обучение и получение дополнительного образования направлено 79 безработных граждан с инвалидностью (бухгалтер, инспектор по кадрам, повар, администратор). По окончании обучения 25% инвалидов были трудоустроены.На заседании совета было подчеркнуто, что министерство труда и занятости Иркутской области ежемесячно проводит мониторинг соблюдения законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В первом полугодии 2017 года выявлено 59 нарушений требований законодательства у 24 работодателей. Выдано 17 предписаний об устранении нарушений. Указанные предписания исполнены в установленный срок в полном объеме.Молодым инвалидам в рамках программы по организации стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 2017 году планируется организовать стажировку на предприятиях Иркутской области для 15 молодых инвалидов-выпускников по полученной ими специальности.