Форум молодых писателей России пройдет в сентябре

Проведение Форума включено в план основных мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия Иркутской области и посвящено юбилеям писателя Валентина Распутина и драматурга Александра Вампилова. Форум нацелен на открытие новых имен в художественной литературе, поддержку молодых авторов, пишущих на русском языке.Организатором Форума – Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ – по результатам конкурсных испытаний из 380 заявителей было отобрано 120 молодых литераторов из России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Молдовы, Белоруссии, Индии. Иркутскую область представляют 10 писателей. Произведения оценивали 23 мастера, делегированных литературными журналами.Торжественное открытие Форума состоится 11 сентября в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского. Его проведут руководитель Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов и заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев.В программу пребывания молодых авторов вошли круглые столы и лекции, «свободный микрофон» и экскурсии, мастер-классы и творческие встречи с ведущими мастерами слова. Они представляют крупные литературные издания России: «Вопросы литературы», «Знамя», «Новый мир», «Современная драматургия», «Дружба народов», «Москва», «Нева», «Октябрь», «Костер», «Звезда», «Орион». Среди приглашенных гостей – поэт, публицист, литературный критик, главный редактор журнала «Наш современник» Сергей Куняев, его заместитель, российский публицист, журналист Александр Казинцев, критик, литературовед, главный редактор журнала «Вопросы литературы» Игорь Шайтанов.