.
,

Форум молодых писателей России пройдет в сентябре


0

Вчера, 13:55
 Количество просмотров: 264
    

Форум молодых писателей России пройдет в сентябре

С 11 по 16 сентября 2017 года впервые в Иркутской области пройдет Форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, который проводится ежегодно на протяжении 16 лет. Инициативу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям провести на территории Приангарья одно из основных государственных мероприятий в области культуры была поддержана Губернатором Сергеем Левченко.

Проведение Форума включено в план основных мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия Иркутской области и посвящено юбилеям писателя Валентина Распутина и драматурга Александра Вампилова. Форум нацелен на открытие новых имен в художественной литературе, поддержку молодых авторов, пишущих на русском языке.

Организатором Форума – Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ – по результатам конкурсных испытаний из 380 заявителей было отобрано 120 молодых литераторов из России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Молдовы, Белоруссии, Индии. Иркутскую область представляют 10 писателей. Произведения оценивали 23 мастера, делегированных литературными журналами.

Торжественное открытие Форума состоится 11 сентября в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского. Его проведут руководитель Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов и заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев.

В программу пребывания молодых авторов вошли круглые столы и лекции, «свободный микрофон» и экскурсии, мастер-классы и творческие встречи с ведущими мастерами слова. Они представляют крупные литературные издания России: «Вопросы литературы», «Знамя», «Новый мир», «Современная драматургия», «Дружба народов», «Москва», «Нева», «Октябрь», «Костер», «Звезда», «Орион». Среди приглашенных гостей – поэт, публицист, литературный критик, главный редактор журнала «Наш современник» Сергей Куняев, его заместитель, российский публицист, журналист Александр Казинцев, критик, литературовед, главный редактор журнала «Вопросы литературы» Игорь Шайтанов.

irkobl.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Эра квантовых компьютеров началась
Все новости категории

Спортивные новости
Пять медалей на чемпионате СФО по боксу
19 медалей на первенстве России по грэпплингу
«Силовая эстафета ГТО» прошла в Иркутске
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Смерть в могиле
Студентка хотела убить мать и отчима
Совершил наезд на 4-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
Все новости категории

Общество
Форум молодых писателей России пройдет в сентябре
Помощь молодым инвалидам при трудоустройстве
О потерянном времени
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru