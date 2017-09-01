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Подарили городу праздник


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Сегодня, 17:24
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В минувшие выходные нефтехимики отметили свой профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности. И, как всегда, праздник получился ярким, захватывающим, общим, жители Ангарска приняли в нём активное участие.

Подарили городу праздник
Пасмурный день празднику не помеха!

Погода в этот день не жаловала: прохладно, пасмурное небо, дождь, так что поначалу на городской площади было немноголюдно. Но буквально через час выглянуло праздничное солнышко и площадь зашумела: заработали качели-карусели, зазвучала музыка - на сцене выступали артисты разных коллективов города. А на площади каждый пришедший, будь то взрослый или ребенок, смог найти себе увлекательное занятие.

Городская площадь превратилась в огромную игровую площадку с бесплатными аттракционами, спортивными соревнованиями, батутами, мастер-классами, рисунками на асфальте. Подходим к теннисным столам. Тут и млад и стар. 76-летняя Галина КИРЗЮК благодарна АНХК за то, что поддерживает в ангарчанах спортивный дух. Действительно, горожан, желающих померяться силой, собралось немало. 15-летние Елена и Оксана после борьбы в армрестлинге растирают уставшие руки, но результатом довольны, получили за победу призы - большие мягкие игрушки. Призы, конечно, дело хорошее, но для участников спортивных соревнований главное - показать свои высокие результаты. Наверное, именно этим можно объяснить очередь ангарских силачей, которым предстояло двадцать раз поднять гирю. Каждый выбирает свою весовую категорию - гирю в 5, 16 или 24 кг. Немало желающих испытать свой острый глаз и меткую руку - сыграть в дартс.

В веселых стартах участвуют команды. Чаще это семьи. Зрелище увлекательное - мамы и папы вместе с детьми бегают, прыгают. Случается, запутаются в скакалке, уронят обруч, но с дистанции не сходят. Михаил и Ирина РОМАНОВЫ и их десятилетний сын Олег финишируют первыми.

- Мы с женой трудимся на стройке, но хотим, чтобы наш сын, закончив учебу, работал в нефтехимической компании. Это градообразующее предприятие многие годы помогает Ангарску жить и развиваться, - считает мужчина.

Елена КЛИМОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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