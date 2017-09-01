Девушка с косой

Юлия МОРОЗ – девушка очень скромная. Когда мы её поймали за хвост в торговом центре, она чуть не провалилась сквозь землю от смущения. Тем не менее от необыкновенно длинных волос, которые заставляют каждого прохожего оборачиваться на неё, Юля избавляться не собирается. Сейчас её волосы достигают 125 сантиметров от макушки. Почти до колен достают! Волосы у Юлии 125 сантиметров! Попробуй-ка поймай такую красавицу за хвост.
До встречи с нашими корреспондентами девушка никогда не мерила своё достояние – растут да растут. Точную длину своей косы узнала от нас. - До 17 лет я ходила с каре. Потом решила отрастить. Никаких планов, до какой длины буду растить, не строила. Просто перестала обстригать, - рассказывает Юля. Ей сейчас 26 лет, но желания постричься покороче у нее нет.
Последний раз в парикмахерской она была три года назад. Пришлось идти к мастеру, но не чтобы укоротить, а чтобы состричь объем – голова красавицы просто не выдерживала такого веса. - Помню, пришла и села в кресло. Парикмахер достала мои волосы, а они аж на пол легли. Женщина рядом, видимо, краем глаза заметила что-то необычное. Медленно так поворачивает голову и с перепугу, как будто приведение увидела: «Египетская сила!» Мне так смешно было, хотя я уже привыкла к вниманию со стороны.
Обычно, по словам девушки, никто в лицо не восторгается. Только бабушки иногда любуются и вспоминают молодость – какие косы были у них. А вот за спиной перешёптывания девушка слышит постоянно. Уже и не обращает внимания.- Для меня мои волосы – это мои корни, мой род. Не могу обстричь их. Я же славянка, поэтому должна помнить и быть привязана к своим предкам и своей земле. Волосы для меня будто связующее звено. Горжусь ими,
- рассуждает Юлия.
Несмотря на то, что гордится, участвовать в конкурсах и выставлять их напоказ не хочет. Вспоминает, что в прошлом году предлагали участвовать, но она отказалась – выйти на сцену не позволила скромность.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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