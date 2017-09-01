Девушка с косой

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

До встречи с нашими корреспондентами девушка никогда не мерила своё достояние – растут да растут. Точную длину своей косы узнала от нас.Последний раз в парикмахерской она была три года назад. Пришлось идти к мастеру, но не чтобы укоротить, а чтобы состричь объем – голова красавицы просто не выдерживала такого веса.Обычно, по словам девушки, никто в лицо не восторгается. Только бабушки иногда любуются и вспоминают молодость – какие косы были у них. А вот за спиной перешёптывания девушка слышит постоянно. Уже и не обращает внимания.- рассуждает Юлия.Несмотря на то, что гордится, участвовать в конкурсах и выставлять их напоказ не хочет. Вспоминает, что в прошлом году предлагали участвовать, но она отказалась – выйти на сцену не позволила скромность.