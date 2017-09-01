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Не хочешь – заставим


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Сегодня, 18:16
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Когда мы только начинали платить взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, многие говорили: «А не буду платить! И никто меня не заставит». Некоторые даже обещали доказать, что все эти сборы незаконны.

Мы много раз говорили: сам сбор абсолютно законен. Можно сколько угодно рассуждать о его справедливости и размере тарифа, но платить надо, от этого никуда не деться. Фонд предупреждал: скоро мы пойдём в суд. И вот пошёл.

Как отчитался на днях руководитель регионального оператора Денис БЫКОВ, за последние два года фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области подал судебные иски в отношении собственников жилья на сумму 17 миллионов рублей. 7 миллионов уже взыскано. По действующему законодательству долги с физических лиц за капремонт взыскиваются по упрощённой системе – по судебному приказу, в короткие сроки и без обязательного присутствия собственников жилья. Это значит, что человек узнаёт о решении суда только после того, как обнаруживает заблокированной свою банковскую карту или получает не всю пенсию. Для многих такое внезапное лишение части дохода может стать серьёзным ударом.

Есть механизм, который поможет рассчитаться с долгом и – что самое важное – не потерять субсидию. Это реструктуризация долга. Для этого с фондом надо заключить договор о реструктуризации.

Анастасия КУРМАЗОВА

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