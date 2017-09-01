Встаёт охрана

Гражданам, кто вступил в добровольную народную дружину и будет помогать полиции охранять общественный порядок, дадут дополнительно 10 дней к отпуску. Правда, неоплачиваемых. Это единственная льгота, предусмотренная дружинникам.Безопасность в городе обеспечивает полиция. А помогают ей в этом казаки и народные дружинники. Последних в городе всего 8 человек.
Инициатива создать в Ангарске добровольную народную дружину принадлежит директору школы «Мужество» Вячеславу БЕЛЯЕВУ. Два года назад её организовали на базе местного союза десантников. Сейчас в дружине 8 человек, активно принимают участие в патрулировании территории пятеро.- Обычно наши дружинники помогают полиции по вечерам в пятницу и субботу. Мы приезжаем на развод, садимся в один из экипажей, вместе с сотрудниками начинаем нести службу. Наши жизни и здоровье застрахованы от несчастного случая,
- рассказывает Вячеслав Беляев.
В таком экипаже, как обычно, двое человек – старший и водитель. Но поскольку служебными документами полицейскому запрещено одному подниматься в квартиру, откуда поступил вызов, или производить задержание, раньше приходилось брать с собой водителя. Машина оставалась без присмотра.
- Бывали случаи, когда полицейские возвращаются, а колёса проколоты. Сейчас в подмогу старшему экипажу ездит дружинник. Водитель может спокойно оставаться в машине,
- объясняет Вячеслав Беляев.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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