.
,

Встаёт охрана


0

Сегодня, 18:24
 Количество просмотров: 37
    

Гражданам, кто вступил в добровольную народную дружину и будет помогать полиции охранять общественный порядок, дадут дополнительно 10 дней к отпуску. Правда, неоплачиваемых. Это единственная льгота, предусмотренная дружинникам.

Встаёт охрана
Безопасность в городе обеспечивает полиция. А помогают ей в этом казаки и народные дружинники. Последних в городе всего 8 человек.

Инициатива создать в Ангарске добровольную народную дружину принадлежит директору школы «Мужество» Вячеславу БЕЛЯЕВУ. Два года назад её организовали на базе местного союза десантников. Сейчас в дружине 8 человек, активно принимают участие в патрулировании территории пятеро.

- Обычно наши дружинники помогают полиции по вечерам в пятницу и субботу. Мы приезжаем на развод, садимся в один из экипажей, вместе с сотрудниками начинаем нести службу. Наши жизни и здоровье застрахованы от несчастного случая, - рассказывает Вячеслав Беляев.

В таком экипаже, как обычно, двое человек – старший и водитель. Но поскольку служебными документами полицейскому запрещено одному подниматься в квартиру, откуда поступил вызов, или производить задержание, раньше приходилось брать с собой водителя. Машина оставалась без присмотра.

- Бывали случаи, когда полицейские возвращаются, а колёса проколоты. Сейчас в подмогу старшему экипажу ездит дружинник. Водитель может спокойно оставаться в машине, - объясняет Вячеслав Беляев.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Эра квантовых компьютеров началась
Все новости категории

Спортивные новости
По Ангаре на снегоходе
Пять медалей на чемпионате СФО по боксу
19 медалей на первенстве России по грэпплингу
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
40 тысяч за 18 секунд
Пропали и нашлись
Закрыли до суда
Все новости категории

Общество
Встаёт охрана
Не хочешь – заставим
Девушка с косой
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Статей за Сентябрь 2017 (25)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru