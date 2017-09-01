Встаёт охрана

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Инициатива создать в Ангарске добровольную народную дружину принадлежит директору школы «Мужество» Вячеславу БЕЛЯЕВУ. Два года назад её организовали на базе местного союза десантников. Сейчас в дружине 8 человек, активно принимают участие в патрулировании территории пятеро.- рассказывает Вячеслав Беляев.В таком экипаже, как обычно, двое человек – старший и водитель. Но поскольку служебными документами полицейскому запрещено одному подниматься в квартиру, откуда поступил вызов, или производить задержание, раньше приходилось брать с собой водителя. Машина оставалась без присмотра.- объясняет Вячеслав Беляев.