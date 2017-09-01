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Вне расписания


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Вчера, 22:23
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Школьные уроки, которые помнишь всю жизнь

Вне расписания

Химический опыт

Весна. Мне 14 лет. Я сижу за третьей партой и смотрю в окно. На улице малышня играет в лапту. Сейчас закончится урок, и я пойду в кино. С парнем, который на два года меня старше…

- Чем пахнет? – вернул меня в реальность голос учителя химии, который заменял заболевшую коллегу.

- Г…дерьмом, - уверенно произнесла я, отодвигаясь подальше от вонючей пробирки.

- Это сероводород, полученный в результате того, что мы, пока вы витали в облаках, соединили концентрированный раствор серной кислоты с цинком. А то, о чем сказали вы, пахнет вот так, - с этими словами преподаватель сунул мне под нос спичечный коробок, немного его приоткрыв.

Одноклассники, к счастью, последнюю фразу не услышали. Она утонула в школьном звонке: громком, звонком и продолжительном.

- Какой запах! Вы чувствуете? Природа просыпается! – приставала я к девчонкам, выйдя на улицу.

- Они же серную кислоту не нюхали, - прошептал мне на ухо химик. - Это она у тебя обоняние разбудила. Теперь ты можешь пробовать жизнь на вкус. Пользуйся этим!

И я стала нюхать все подряд: деревья, книги, людей. Еда и цветы наполнились для меня индивидуальным внутренним содержанием. Я начала безошибочно определять, что сегодня в столовой на обед. Могла с закрытыми глазами сказать, кто из учителей прошел по коридору. Однажды на экскурсии выиграла пачку кофе, найдя нужный запах среди десяти представленных. Некоторые решили, что мне просто повезло. Тогда я на спор, уже без всяких поощрений еще дважды по запаху нашла нужный сорт.

…Что касается спичечного коробка, то он, пожалуй, стал главным школьным уроком, ведь именно после него я стала более осторожной со словом и стараюсь называть вещи своими именами.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

Воспитание точности

Завуч нашей школы Эльвира Ивановна АЛЗОЕВА была красоткой, это понимали все, и школьники тоже. Костюмчики, прическа, шпильки, черные стрелки а-ля римские каникулы… Но главное - у Эльвиры Ивановны был ежедневник. Маленькая стильная книжица в кожаном переплете с атласной ленточкой в виде закладки.

Ежедневник этот ей удивительно шел. Как, бывает, идет женщине шляпка или какие-нибудь бусы. Другая наденет – ничего особенного, но ежедневник Эльвиры Ивановны был, как сказали бы сейчас, ее фирменной штучкой. Как бант в волосах у жены Никиты МИХАЛКОВА, гладкая прическа телеведущей Екатерины АНДРЕЕВОЙ или колье на шее директора Дома фотографии в Москве Ольги СВИБЛОВОЙ. Она всюду ходила с ним, часто заглядывала, сверяясь, записывала, легко находила в нем нужную фамилию, номер телефона, домашний адрес заболевшего учителя. Это был прообраз персонального компьютера в ту пору, когда считали на счетах с деревянными бусинами.

Однажды я ждала Эльвиру Ивановну в ее кабинете, ежедневник лежал на столе, и, конечно, я взяла его в руки. До сих пор помню свое впечатление от этой вещи. Точнее, даже не вещи, а жизни нашего завуча, которая открылась передо мной. Записи были сделаны превосходным, четким, красивым почерком. Педсовет в 16.30, родительское собрание 7а класса в 18.00, репетиция школьного спектакля, парикмахер, подготовка документов на смотр школьных дружин, портниха, примерка… - все было аккуратнейшим образом записано, особенно важные вещи подчеркнуты школьным красным… Позже я прочту фразу: «Точность – вежливость королей». Да, наша завуч была королевой, однозначно.

Я немедленно завела себе ежедневник. Сделала его из обычного блокнота. И, конечно, приклеила ленточку в виде закладки. Но главное, что я стала планировать свой день и неделю, записав все дни рождения и памятные семейные даты, полюбившиеся афоризмы, названия книг, которые надо прочитать, и другие важные вещи. Да, сейчас у меня есть айфон, а в нем напоминания и заметки. Да, куча важной информации хранится в моем персональном компьютере. Но ежедневник по-прежнему со мной, в моей сумке, машине, на столе. Я не надеюсь все запомнить, да это и невозможно. Мы живем в век информации, ни одна голова не выдержит этих мегабайтов. Компьютер виснет, у Вайбера срывает крышу, а ежедневнику хоть бы что. Я записываю прием у врача. День рождения подруги. Юбилей в библиотеке. Техосмотр машины. Укладку в салоне. Чтоб ничего не совпало и не забылось. Эта книжечка – мой личный склерозник, секретарь, напоминалка, помощник. Открою, вопит: записаться к стоматологу! Вернуть журнал в библиотеку! Купить подарок, в конце недели день рождения у коллеги! Он здорово облегчает мне жизнь. А еще напоминает о важном уроке, который дала мне наш завуч: забываешь только то, что не записываешь.

Галина АМЯГА

Под стеклом

До 7 класса я училась в гимназии № 8. На уроках биологии там стояли простые микроскопы, в которые мы разглядывали клетки луковой кожуры. Это было так интересно, что весь класс сидел молча, высунув языки, пытаясь поймать капризный солнечный луч в линзу. Преподаватель предложила особо любопытным приходить после уроков и разглядывать другие препараты. Так мы попали в лаборантскую при кабинете биологии.

Сколько там было всего! Оказалось, что можно подробно изучить человеческий волос, лист берёзы и даже сперматозоиды свиньи. Целый мир помещался на маленьком стёклышке!

Мы сидели в этой каморке, пили чай, копались в старых учебных пособиях по биологии, косясь на большой электронный микроскоп, который стоял в углу, накрытый чехлом. Тогда он казался нам верхом технологий, устройством, которое может показать самую суть мироздания.

Дальше больше. Мы стали ходить гулять. Вместе с учительницей (надеюсь, что такие Учителя до сих пор есть). По ходу она показывала нам растения, птиц и подробно рассказывала о каждом. Как-то по весне мы пошли на Еловское водохранилище. Чаша ещё не была залита водой, народу – ни души. И тут мы увидели… удода! Настоящего, с хохолком, потрясающе красивого! Никогда больше я не видела в городе эту птицу. Теперь почему-то и снегирей у нас не увидишь …

Сегодня знакомые удивляются моему интересу к окружающему миру. Я могу 15 минут разглядывать свиристелей. На берегу Китоя обязательно встречу ондатру или ящерицу, суслика, а как-то раз по дороге на дачу, услышав шуршание в кустах, увидела бурундука. Ещё я точно знаю, что если приехать на дачу зимой, то обязательно встречу сову, тихо и страшно порхающую между домами. Так, благодаря уроку биологии я научилась видеть живой мир, который нас окружает. И не просто видеть, а каждый раз испытывать чистый восторг, которого многим так не хватает, чтобы радоваться жизни.

Анастасия КУРМАЗОВА

Вовремя спросить

Первые четыре класса я училась в школе №2 в 7 микрорайоне. У нас была потрясающая учительница Нина Александровна НОВИКОВА. Помню, как сейчас, её лицо и даже голос. Поскольку это была начальная школа, все уроки у нас вела она одна. А тут вдруг пропала. На замену пришёл другой учитель. Классу объяснили: это временно, Нина Александровна лежит в больнице. И мы успокоились. Через пару недель она действительно вышла.
Учительница стояла возле доски, опустив руки. По всему чувствовалось, что в горле у неё ком со слезами:

- Вы все знали, что я лежала в больнице. Меня не было две недели. И когда вернулась, ни один из вас не подошёл и не спросил, как я себя чувствую…

Помню, как меня тогда ошарашили эти слова. Это примерно как если бы вы жили себе спокойно и вдруг вам сказали, что на самом-то деле вы преступник. Именно преступниками мы тогда себя и ощутили. Дело было вовсе не в том, что учительнице не хватало внимания. А в том, что мы ведь были словно семья, как цыплята бегали за ней со своими вопросами, просьбами, жалобами, историями. Хоть бы раз она отмахнулась! А мы?

Словами не описать, как было стыдно. В этот же день я написала в дневнике о случившемся.

«Как мы могли! Думаем только о себе!»

С того дня каждый из нас по сто раз на дню подходил к учительнице и спрашивал её о здоровье.

Тогда, конечно, каких-то глубоких выводов мы сделать не могли, маленькие были. Но когда повзрослели, поняли, урок чего это был. Урок внимания, сочувствия, сострадания к близкому человеку. Важным это стало сейчас.

Ольга КНЯЗЕВА
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