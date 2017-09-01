Изменения в движении

С 31 августа по 1 октября изменена схема движения нескольких автобусных маршрутов в связи с капитальным ремонтом улицы Декабристов, на участке от улицы Космонавтов до улицы 40 лет Победы.
Маршрут № 10 в направлении с РМЗ (автостанции) будет следовать: ул. Декабристов – ул. Космонавтов – ул. Коминтерна – ул. Социалистическая, с разворотом на перекрестке ул. Социалистическая и ул. Коминтерна.
Маршрут № 20 в направлении из 212 кв-ла поедет: проспект Ленинградский – ул. Социалистическая – ул. Коминтерна – и далее по своему маршруту.
Маршрут № 40 в прямом и обратном направлении: ул. Коминтерна – ул. Социалистическая – и далее по своей схеме.