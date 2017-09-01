Изменения в движении



Собств. инф.

Маршрутв направлении с РМЗ (автостанции) будет следовать: ул. Декабристов – ул. Космонавтов – ул. Коминтерна – ул. Социалистическая, с разворотом на перекрестке ул. Социалистическая и ул. Коминтерна.Маршрутв направлении из 212 кв-ла поедет: проспект Ленинградский – ул. Социалистическая – ул. Коминтерна – и далее по своему маршруту.Маршрутв прямом и обратном направлении: ул. Коминтерна – ул. Социалистическая – и далее по своей схеме.