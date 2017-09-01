Страшно красиво

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Цветы высадили в каркасные фигуры гномов. Аналогичные работы проводились на Ангарском проспекте и возле перинатального центра. Однако если там это было сделано в начале летнего сезона, то гномов поставили только к осени.На вопрос, зачем это нужно именно сейчас, неужели нельзя было, раз не успели летом, перенести работы на следующий год, представители муниципалитета и подрядной организации многозначительно промолчали.Установка фигур на аллее Любви – это часть работ, предусмотренных муниципальным контрактом по реконструкции улицы Ленина. Вырубили тополя там в рамках компенсационного озеленения. Стоимость работ – 11 миллионов рублей. Эти деньги поступили в бюджет от тех, кто когда-то вырубал в городе деревья. Теперь видно наглядно, сколько лет и ухода понадобится, чтобы эти прутики превратились в деревья.