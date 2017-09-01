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Платить не должны


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Вчера, 23:06
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Верховный суд РФ вынес решение, подтвердив право телекоммуникационных компаний размещать своё оборудование в многоквартирных домах бесплатно. Платить за использование общедомового имущества они не должны. Достаточно лишь договора оказания услуг хотя бы с одним собственником помещения в доме.

Платить не должны
Устанавливать оборудование в подъездах, на чердаках-крышах законно и бесплатно. А собственникам МКД никто не запрещает контролировать то, как они это будут делать.

Спору управляющих компаний и собственников с фирмами, которые предоставляют услуги связи и Интернета, уже много лет. Первые жаловались, что рабочие, устанавливая оборудование, часто делают это без согласований, выламывают слуховые окна на чердаках, разрушают кровлю дома. Собственники хотели, чтобы компании, которые пользуются их имуществом, платили за это. Войны длились несколько лет. До арбитражного суда, а потом и до Верховного дошла лишь одна местная управляющая компания. Судилась она с фирмой «Ростелеком».

- Мы все следили за этой ситуацией, потому как это касается и нас, и всех собственников. Представляете, если в доме 100 собственников и каждый из них захочет пользоваться своей Интернет-компанией. И что, они все раскидают свои сети по чердаку? - рассуждает директор одной из ангарских управляющих компаний.

- Наличие договоров об оказании услуг связи с гражданами является достаточным основанием для размещения на общем имуществе многоквартирного дома необходимого оборудования без взимания за это дополнительной платы, - говорится в судебном акте.

Полина ГРАФОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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