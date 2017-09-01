Платить не должны

Полина ГРАФОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

Спору управляющих компаний и собственников с фирмами, которые предоставляют услуги связи и Интернета, уже много лет. Первые жаловались, что рабочие, устанавливая оборудование, часто делают это без согласований, выламывают слуховые окна на чердаках, разрушают кровлю дома. Собственники хотели, чтобы компании, которые пользуются их имуществом, платили за это. Войны длились несколько лет. До арбитражного суда, а потом и до Верховного дошла лишь одна местная управляющая компания. Судилась она с фирмой «Ростелеком».- рассуждает директор одной из ангарских управляющих компаний.- говорится в судебном акте.