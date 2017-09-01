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День Байкала в Иркутске


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Сегодня, 13:13
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День Байкала в Иркутске

День Байкала широко отметили 3 сентября в Иркутске. Кульминацией праздника стал флеш-моб на площади возле дворца спорта «Труд», где собралось около тысячи представителей молодежных экологических организаций из областного центра, Нижнеудинского, Усольского, Тулунского, Шелеховского, Иркутского районов, Ангарского городского округа. Участники выстроились в живые буквы «ЭКО-Поколение» – этого молодежного направления Байкальского Международного экологического водного форума – и проскандировали лозунг: «Россия – Байкал – Иркутск!»

От имени Правительства Иркутской области собравшихся приветствовали министр природопользования и экологии Андрей Крючком и министр по молодежной политике региона Александр Попов.

– День Байкала появился в 1999 году по инициативе общественности Иркутской области. И сегодня, в преддверии нашего большого мероприятия – Байкальского экологического водного форума, посвященного Году экологии в России, – этот праздник стал более масштабным, – отметил Андрей Крючков,

– Приятно видеть здесь много юных людей, которые создадут новое ЭКО-Поколение, и которые сохранят наш Байкал для последующих поколений, – сказал Александр Попов.

В рамках митинга-концерта прошло награждение победителей творческого конкурса «Река моего детства», где юные таланты представили свои фотоработы и рисунки. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Байкала, прошли также в культурно-досуговом центре «Художественный», в отделе природы областного краеведческого музея и на других площадках Иркутска.

Организаторами праздничных мероприятий выступили министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, министерство лесного комплекса Иркутской области, администрация города Иркутска, Иркутская городская общественная организация «Детский экологический союз», Дворец детского и юношеского творчества г. Иркутска, Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».

irkobl.ru
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