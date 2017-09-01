День Байкала в Иркутске

От имени Правительства Иркутской области собравшихся приветствовали министр природопользования и экологии Андрей Крючком и министр по молодежной политике региона Александр Попов.– отметил Андрей Крючков,– сказал Александр Попов.В рамках митинга-концерта прошло награждение победителей творческого конкурса «Река моего детства», где юные таланты представили свои фотоработы и рисунки. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Байкала, прошли также в культурно-досуговом центре «Художественный», в отделе природы областного краеведческого музея и на других площадках Иркутска.Организаторами праздничных мероприятий выступили министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, министерство лесного комплекса Иркутской области, администрация города Иркутска, Иркутская городская общественная организация «Детский экологический союз», Дворец детского и юношеского творчества г. Иркутска, Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».