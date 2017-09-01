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Живёт тот, кто удивляет!


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Сегодня, 12:18
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Этот афоризм мог бы стать девизом всей жизни его автора. Михаил Филиппович БАЧИН – художественный руководитель ДК«Нефтехимик», много лет его директор, один из тех людей, с которыми знакомы и здороваются на улице, наверное, все ангарчане. Как простой парнишка из многодетной семьи с Байкала научился собирать многотысячные стадионы на городские праздники и стал одним из столпов ангарской культуры? Только благодаря таланту.

Живёт тот, кто удивляет!
Танец, музыка, стихи, песни, афоризмы, шаржи – всё это БАЧИН.

ДЕТСТВО

…Миша Бачин родом из Култука. Родился перед самой войной – 22 мая 1940 года. Отец был столяр, плотник, охотник, рыбак. Мама – крестьянка. В семье было семеро детей. Миша – предпоследний сын. Старший брат Алексей погиб на фронте в 1944 году. Маленький Миша до сих пор помнит, как мама сначала собирала старшего сына на фронт, а потом горько оплакивала.

- Мне было тогда три года, но я настолько проникся этим горем, что спустя годы написал об этом песню «Мамин полустанок», -вспоминает Михаил Филиппович.

ГОРОД, РОЖДЁННЫЙ ПОБЕДОЙ

После окончания култукской школы Михаил решил поступать в Иркутское авиационно-техническое училище. Но по здоровью не прошёл. Что делать? Как раз в те годы все газеты писали о строительстве нового молодого города Ангарска. Побывать там было мечтой. Михаил Бачин приехал в строящийся город и поступил в училище № 8, что на улице Ленина, на слесаря-ремонтника.

И не было бы нынешнего Бачина в культуре, если бы не одна случайность. Или случайностей не бывает?

- Однажды выхожу я из училища и смотрю, возле ДК нефтехимиков народ толпится. Стало интересно, подошёл. А это была комсомольская свадьба. Сигнал машины «Победа» - и с улицы Ленина выезжают молодожены. Мы все, кто вокруг стоял, поднимаемся за ними на второй этаж Дворца, в комнату, где сейчас театр «Чудак». Там столы накрыты, на сцене подарки. Молодожёны Эля и Боря НИКОЛАЙЧУК танцевали в ансамбле «Нефтяник» (будущий «Багульник»). Ведущий вдруг объявляет: «Русская пляска «Пятёра»!», и жених с друзьями пускаются в пляс. Я с таким интересом на всё это смотрел!

ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ

Посмотрел да и ушёл. А буквально через два дня в училище Бачин увидел объявление «Организуется работа хореографического кружка. Сбор в актовом зале» и под впечатлением от «Пятёры» пошёл записываться. Показать на смотре было что: отец Филипп Иванович часто играл на балалайке, мама Улита Иосифовна пела, а маленький Миша плясал.

- Пришёл я записываться, смотрю, а руководитель будущего ансамбля – один парень из той «Пятёры» - Саша ЗАРУБИН. Я хлопушечки, дробушечки какие умел, ему показал. Он всех отпустил, а мне говорит: «Миша, останься. Придёшь в ДК нефтехимиков, где ты был на свадьбе. И запишешься в «Нефтяник». И вот скоро исполнится 60 лет с того дня, как я впервые переступил порог ДК «Нефтехимик».

Живёт тот, кто удивляет!
Танцевал Михаил Бачин так, что его несколько раз приглашали в известнейшие ансамбли страны. А он остался в Ангарске.

С тех пор танец стал главным козырем Бачина. Стоило ему сплясать, как все, кто видел его умения, старались переманить его из ангарского ДК в свои коллективы. Сначала он чуть не уехал в Улан-Удэнский театр оперы и балета. Ради этого даже уволился с комбината. Но удержала необходимость ухаживать за пожилой мамой. Затем чуть не забрали его в ансамбль песни и пляски Военно-морского флота, во Владивосток. Он тоже тогда вынужден был отказаться. Красноярский ансамбль танца ГОДЕНКО также получил от него отказ. Он уезжал из Ангарска только для того, чтобы получить высшее образование – в Ленинградскую высшую профсоюзную школу. Даже там, получая культурное образование, Миша не переставал танцевать – стал руководителем танцевального ансамбля на фабрике легкой промышленности.

ДВОРЕЦ

Во время каникул студент Бачин приезжал в Ангарск и работал хореографом в лагере «Здоровье». Практику проходил в родном ДК нефтехимиков. Директором Дворца тогда был Валерий Яковлевич ФРИДМАН, а художественным руководителем - Леонид Владимирович БЕСПРОЗВАННЫЙ – легенды ангарской культуры. Перед защитой диплома Валерий Яковлевич сказал Бачину: готовься заступить на место Леонида Владимировича, потому что он мечтает все свои силы посвятить народному театру (будущему театру «Чудак»). Так и получилось. Михаил Бачин по окончании ВПШ стал художественным руководителем аж на 21 год. А после того как Валерия Яковлевича назначили возглавлять всю городскую культуру, путём голосования работников Дворца Михаил Бачин стал директором. И 26 лет возглавлял Дворец. На вопрос: в чём секрет вашего успеха? Отвечает:

- Хорошие учителя у меня были: отец и сын Фридманы, Иннокентий Филаретович ТОЛСТИХИН, Леонид Владимирович Беспрозванный. Великие люди! Мастера своего дела! – и еле сдерживается от слёз, потому что были…- Сегодня все традиции, образовавшиеся во Дворце тогда, сохраняются, но от современности не деться, она червоточинками проникает в нашу жизнь…

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото из личного архива М.Ф. БАЧИНА

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