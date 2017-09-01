Живёт тот, кто удивляет!



ДЕТСТВО

ГОРОД, РОЖДЁННЫЙ ПОБЕДОЙ



ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ



ДВОРЕЦ



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото из личного архива М.Ф. БАЧИНА

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…Миша Бачин родом из Култука. Родился перед самой войной – 22 мая 1940 года. Отец был столяр, плотник, охотник, рыбак. Мама – крестьянка. В семье было семеро детей. Миша – предпоследний сын. Старший брат Алексей погиб на фронте в 1944 году. Маленький Миша до сих пор помнит, как мама сначала собирала старшего сына на фронт, а потом горько оплакивала.-вспоминает Михаил Филиппович.После окончания култукской школы Михаил решил поступать в Иркутское авиационно-техническое училище. Но по здоровью не прошёл. Что делать? Как раз в те годы все газеты писали о строительстве нового молодого города Ангарска. Побывать там было мечтой. Михаил Бачин приехал в строящийся город и поступил в училище № 8, что на улице Ленина, на слесаря-ремонтника.И не было бы нынешнего Бачина в культуре, если бы не одна случайность. Или случайностей не бывает?Посмотрел да и ушёл. А буквально через два дня в училище Бачин увидел объявление «Организуется работа хореографического кружка. Сбор в актовом зале» и под впечатлением от «Пятёры» пошёл записываться. Показать на смотре было что: отец Филипп Иванович часто играл на балалайке, мама Улита Иосифовна пела, а маленький Миша плясал.С тех пор танец стал главным козырем Бачина. Стоило ему сплясать, как все, кто видел его умения, старались переманить его из ангарского ДК в свои коллективы. Сначала он чуть не уехал в Улан-Удэнский театр оперы и балета. Ради этого даже уволился с комбината. Но удержала необходимость ухаживать за пожилой мамой. Затем чуть не забрали его в ансамбль песни и пляски Военно-морского флота, во Владивосток. Он тоже тогда вынужден был отказаться. Красноярский ансамбль танца ГОДЕНКО также получил от него отказ. Он уезжал из Ангарска только для того, чтобы получить высшее образование – в Ленинградскую высшую профсоюзную школу. Даже там, получая культурное образование, Миша не переставал танцевать – стал руководителем танцевального ансамбля на фабрике легкой промышленности.Во время каникул студент Бачин приезжал в Ангарск и работал хореографом в лагере «Здоровье». Практику проходил в родном ДК нефтехимиков. Директором Дворца тогда был Валерий Яковлевич ФРИДМАН, а художественным руководителем - Леонид Владимирович БЕСПРОЗВАННЫЙ – легенды ангарской культуры. Перед защитой диплома Валерий Яковлевич сказал Бачину: готовься заступить на место Леонида Владимировича, потому что он мечтает все свои силы посвятить народному театру (будущему театру «Чудак»). Так и получилось. Михаил Бачин по окончании ВПШ стал художественным руководителем аж на 21 год. А после того как Валерия Яковлевича назначили возглавлять всю городскую культуру, путём голосования работников Дворца Михаил Бачин стал директором. И 26 лет возглавлял Дворец. На вопрос: в чём секрет вашего успеха? Отвечает: