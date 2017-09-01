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Что будет?


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Сегодня, 13:08
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Началась регистрация для участия в забеге по пересеченной местности «Ангарский трейл» (состоится 16 сентября, в 11.00), сайт www.angtrl.tilda.ws,
тел. 8-924-713-03-11.

6 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

10.00-13.00 – филиал кадастровой палаты проводит прямую линию по вопросам получения информации о недвижимости: сведений из единого реестра, формах предоставления информации, составе выписок ЕГРН и др. Телефон 8 (3955) 69-43-89.

18.00 – день открытых дверей в ДК «Энергетик».

7 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

14.00 – ярмарка вакансий, центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65).

16.00-18.00 – молодёжная общественная приёмная, МЦ «Лифт» (212 кв-л, дом 15).

16.30 – персональная фотовыставка Марины СВИНИНОЙ «Прогулки с ВАМПИЛОВЫМ», выставочный зал городского музея (ул. Глинки, 25).

17.00 – «Ангарская танцплощадка», парк строителей.

8 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

16.00 – выставка новых поступлений, музей часов.

18.00 – день открытых дверей в ДК «Лесник», мрн Китой, в библиотеке мероприятия в течение дня.

9 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

9.30 – футбольный турнир имени И.И. КОППА, стадион «Ангара», вход свободный (приём заявок по тел. 50-41-57).

10.00 – праздник урожая, площадь Ленина.

12.00 – гонка на горных велосипедах «ВелоБам», станция «Огоньки», регистрация на сайте alpmarathon.ru.

12.00-16.00 – экологическая акция «360 минут», субботник, пойма реки Китой, сбор в 11.00 возле памятника декабристам, приглашают всех желающих.

18.00-20.00 – дискотека, МЦ «Лифт» (212 кв-л, дом 15), вход свободный.

10 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.30 – футбольный турнир имени И.И. КОППА, стадион «Ангара», вход свободный (приём заявок по тел. 50-41-57), взрослые любительские команды играют с 15.00.

13.00 – праздник урожая «Дары осени», библиотека № 4 (94 кв-л, дом 8), вход свободный.

17.00 – танцевальный клуб «Хризантема», ДК «Современник».

11 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

8.00-23.00 – Всероссийский день трезвости, запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

17.30 - автопробег по улицам города в честь открытия чемпионата ВХЛ, старт от ж/д вокзала, финиш – ДС «Ермак», концертная программа перед матчем.

19.00 - матч чемпионата ВХЛ, открытие сезона («Ермак» - «Южный Урал»), Дворец спорта «Ермак».
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