Что будет?

Началась регистрация для участия в забеге по пересеченной местности «Ангарский трейл»
(состоится 16 сентября, в 11.00), сайт www.angtrl.tilda.ws,
тел. 8-924-713-03-11.
10.00-13.00 – филиал кадастровой палаты проводит прямую линию по вопросам получения информации о недвижимости:
6 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
сведений из единого реестра, формах предоставления информации, составе выписок ЕГРН и др. Телефон 8 (3955) 69-43-89.18.00 – день открытых дверей
в ДК «Энергетик».
14.00 – ярмарка вакансий,
7 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65).
16.00-18.00 – молодёжная общественная приёмная,
МЦ «Лифт» (212 кв-л, дом 15).
16.30 – персональная фотовыставка Марины СВИНИНОЙ «Прогулки с ВАМПИЛОВЫМ»
, выставочный зал городского музея (ул. Глинки, 25).17.00 – «Ангарская танцплощадка»,
парк строителей.
16.00 – выставка новых поступлений,
8 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
музей часов.
18.00 – день открытых дверей в ДК «Лесник»,
мрн Китой, в библиотеке мероприятия в течение дня.
9.30 – футбольный турнир имени И.И. КОППА,
9 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
стадион «Ангара», вход свободный (приём заявок по тел. 50-41-57).10.00 – праздник урожая
, площадь Ленина.12.00 – гонка на горных велосипедах «ВелоБам»,
станция «Огоньки», регистрация на сайте alpmarathon.ru.
12.00-16.00 – экологическая акция «360 минут»,
субботник, пойма реки Китой, сбор в 11.00 возле памятника декабристам, приглашают всех желающих.18.00-20.00 – дискотека, МЦ «Лифт»
(212 кв-л, дом 15), вход свободный.
9.30 – футбольный турнир имени И.И. КОППА,
10 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
стадион «Ангара», вход свободный (приём заявок по тел. 50-41-57), взрослые любительские команды играют с 15.00.13.00 – праздник урожая «Дары осени»,
библиотека № 4 (94 кв-л, дом 8), вход свободный.17.00 – танцевальный клуб «Хризантема»
, ДК «Современник».
8.00-23.00 – Всероссийский день трезвости,
11 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
запрещена розничная продажа алкогольной продукции.17.30 - автопробег по улицам города в честь открытия чемпионата ВХЛ,
старт от ж/д вокзала, финиш – ДС «Ермак», концертная программа перед матчем.
19.00 - матч чемпионата ВХЛ,
открытие сезона («Ермак» - «Южный Урал»), Дворец спорта «Ермак».