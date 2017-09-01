Что будет?



6 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА



7 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ



8 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА



9 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА



10 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ



11 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

(состоится 16 сентября, в 11.00), сайт www.angtrl.tilda.ws,тел. 8-924-713-03-11.сведений из единого реестра, формах предоставления информации, составе выписок ЕГРН и др. Телефон 8 (3955) 69-43-89.в ДК «Энергетик».центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65).МЦ «Лифт» (212 кв-л, дом 15)., выставочный зал городского музея (ул. Глинки, 25).парк строителей.музей часов.мрн Китой, в библиотеке мероприятия в течение дня.стадион «Ангара», вход свободный (приём заявок по тел. 50-41-57)., площадь Ленина.станция «Огоньки», регистрация на сайте alpmarathon.ru.субботник, пойма реки Китой, сбор в 11.00 возле памятника декабристам, приглашают всех желающих.(212 кв-л, дом 15), вход свободный.стадион «Ангара», вход свободный (приём заявок по тел. 50-41-57), взрослые любительские команды играют с 15.00.библиотека № 4 (94 кв-л, дом 8), вход свободный., ДК «Современник».запрещена розничная продажа алкогольной продукции.старт от ж/д вокзала, финиш – ДС «Ермак», концертная программа перед матчем.открытие сезона («Ермак» - «Южный Урал»), Дворец спорта «Ермак».