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КОРМИЛИЦА


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Сегодня, 14:01
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2 сентября на площади Ленина ангарчане хвастались урожаем. А почему нет? Всё, что в этот день можно было посмотреть, потрогать, попробовать и купить, выращено в нашем городе на личных грядках. Что доказывает: прокормиться самостоятельно мы можем. Дайте только землю и возможность на ней работать, т.е. дорогу, воду, электричество.

КОРМИЛИЦА
Ангарские фермеры урожаем не хвастались, а просто продавали.

С каждым годом ярмарки садоводов всё более соответствуют своему названию. То есть теперь люди не просто демонстрируют свои успехи, мол, вот какой у меня помидор огромный вырос. Теперь это прежде всего способ подзаработать, продавая как урожай, так и саженцы. Всё больше приезжает не просто отдельных дачников, а частных питомников. И даже те, кто официально такого статуса не имеет, явно привезли на ярмарку то, что выращено специально на продажу. Видно, что для многих такой вид бизнеса стал возможностью дополнительного, а то и основного заработка. Вот Татьяна ЕРЕМЕЕВА из Вересовки, кандидат биологических наук. К делу подошла очень серьёзно: привезла образцы своих растений (в том числе и цитрусовых, которые можно выращивать дома на подоконнике, – мандарины, кумкваты, лимоны). Напечатала визитки и даже привезла свою книгу по земледелию.

- Сейчас я на пенсии и имею достаточно времени, чтобы применить на практике все свои знания. А если это у меня получается, почему не поделиться с людьми, зарабатывая себе прибавку к пенсии? Такая работа приносит мне одно удовольствие.

КОРМИЛИЦА
Необычные сорта обычной картошки. Она бывает даже... фиолетовой!

Со всех сторон неслись уговоры: люди обменивались телефонами, чтобы связаться позже, обговорить, купить побольше.

- У нас здесь гараж недалеко, сколько мешков картошки сможете привезти? А что у вас ещё есть?

Особенным интересом, естественно, пользуется экзотика. Например, виноград. Сразу несколько питомников продавало саженцы по 400-500 рублей. Охотно делились опытом: растёт хорошо, но высаживать лучше, конечно, в теплице. Из питомника АЛЕКСАНДРОВЫХ привезли ежевику – настоящую, крупную, фиолетово-чёрного цвета. Говорят, прекрасно приживается здесь, только на зиму надо укрывать, чтобы не вымерзла. Растут на местных дачах и арбузы, и груши. Арбузы, говорят, очень даже сладкие и гораздо лучше магазинных: кожура тонкая, тёмно-зелёного цвета, и мякоть внутри не побитая долгими перевозками. А главное – ничего, кроме арбуза, в том арбузе нет.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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