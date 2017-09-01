

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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С каждым годом ярмарки садоводов всё более соответствуют своему названию. То есть теперь люди не просто демонстрируют свои успехи, мол, вот какой у меня помидор огромный вырос. Теперь это прежде всего способ подзаработать, продавая как урожай, так и саженцы. Всё больше приезжает не просто отдельных дачников, а частных питомников. И даже те, кто официально такого статуса не имеет, явно привезли на ярмарку то, что выращено специально на продажу. Видно, что для многих такой вид бизнеса стал возможностью дополнительного, а то и основного заработка. Вот Татьяна ЕРЕМЕЕВА из Вересовки, кандидат биологических наук. К делу подошла очень серьёзно: привезла образцы своих растений (в том числе и цитрусовых, которые можно выращивать дома на подоконнике, – мандарины, кумкваты, лимоны). Напечатала визитки и даже привезла свою книгу по земледелию.Со всех сторон неслись уговоры: люди обменивались телефонами, чтобы связаться позже, обговорить, купить побольше.Особенным интересом, естественно, пользуется экзотика. Например, виноград. Сразу несколько питомников продавало саженцы по 400-500 рублей. Охотно делились опытом: растёт хорошо, но высаживать лучше, конечно, в теплице. Из питомника АЛЕКСАНДРОВЫХ привезли ежевику – настоящую, крупную, фиолетово-чёрного цвета. Говорят, прекрасно приживается здесь, только на зиму надо укрывать, чтобы не вымерзла. Растут на местных дачах и арбузы, и груши. Арбузы, говорят, очень даже сладкие и гораздо лучше магазинных: кожура тонкая, тёмно-зелёного цвета, и мякоть внутри не побитая долгими перевозками. А главное – ничего, кроме арбуза, в том арбузе нет.