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Правила дорожного движения для юных пешеходов


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Сегодня, 13:49
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Правила дорожного движения для юных пешеходов

Сотрудники ГИБДД совместно с Центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Зебра», Центра развития творчества и юношества «Гармония» провели мероприятие, направленное на предотвращение ДТП с участием несовершеннолетних.

Инспекторы ЛПС, ЮИДовцы и методисты раздавали детям и их родителям памятки с правилами поведения участников дорожного движения. С каждым ребенком и родителем пришедшими за покупками, проводились разъяснительные беседы по правилам дорожного движения. Дети охотно отвечали на вопросы по ПДД, однако не все ответы были правильными.

Так, например ребята, катающиеся на велосипедах, не смогли вспомнить существующие правила дорожного движения для велосипедистов, а также не смогли объяснить, как правильно переходить проезжую часть. Между тем, многие из них уверенно отвечали на вопросы и с удовольствием общались с сотрудниками Госавтоинспекции и ЮИДовцами. ,

С начала 2017 года на территории Ангарского городского округа произошло 26 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, травмы различной степени тяжести получили 27 детей. По вине несовершеннолетних произошло 9 ДТП.

Сотрудники полиции призывают родителей напомнить детям правила дорожного движения, провести с ними беседы и тематические игры с учетом возраста несовершеннолетних.

Не следует также забывать и о дошкольниках, которых часто отпускают гулять без присмотра или в сопровождении старших братьев и сестер. Эти маленькие пешеходы чаще всего попадают под колеса автомобилей во дворах собственных домов или на близлежащих дорогах, так как оказываются не готовы, к тому, что они могут пострадать от встречи с автотранспортом.

Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу
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