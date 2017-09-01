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ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ…Много лет мы отдыхали редакцией на Малом море. Приезжали туда, за Курму. Ставили палатки, разжигали костер, открывали бутылки и начинали молиться за хорошую погоду. А погоды все не было. То серь, то морось, то ветер. Так и сидели у костра, бурханили. Там вообще все сразу становятся язычниками. А напротив, через Малое море, вечно сиял в лучах солнца остров Ольхон. Там всегда была хорошая погода. Мы понять не могли: как так? Почему там хорошо, если у нас плохо? И ни разу нам не пришло в голову просто поменять место отдыха. Мы каждый раз верили, что уж нынче-то нам повезет, не может не повезти! Тупое наше упрямство подкреплялось рассказами очевидцев, стоявших сутками в очереди на паром, – тогда на остров ходил только один. И все считали это нормальным и не вякали. Потому что в рай, чтоб он остался раем, должна вести узкая тропинка, а не шестиполосный автобан.Прошли годы, прежде чем мы, наконец, оказались на острове. Ну а чего, мои знакомые москвичи ни разу не были в Третьяковке, а питерцы - в БДТ. Зато в Анталье мы все с закрытыми глазами придем на кожаный рынок. Но тут оказалось, что добраться до Хужира проще простого, если оставить дома автомобиль. Ранним утром садишься в автобус у «Современника» и доезжаешь до МРС. Выходишь из автобуса, пересекаешь пролив на пароме. На острове садишься на автобус до Хужира. Часам к пяти вечера уже на месте. Теперь-то добираются и быстрее, асфальт идет практически до МРС. Есть и другой путь, роскошный, комфортный, недешевый и потому, видно, менее известный. По морю.Надо загодя съездить в речной порт в Иркутске, он в Солнечном, и купить там билет на “Ракету” до Ольхона. Пассажиров собирают на бульваре Гагарина, у «Интуриста». Оттуда автобусом везут в Листвянку, там сажают на «Ракету», которая идет до бухты Загли. Там, правда, загвоздка: из бухты надо как-то выбираться, до Хужира еще минут сорок. Вышло: 3500 за “Ракету” плюс 400 рублей за место в “Газельке”. Недешево, да. И по времени тоже не слишком сэкономила. Зато четыре часа по морю, виды открыточные, кресло удобное, есть кондиционер, и – главное! – глухой водитель не крутит всю дорогу шансон.Вопрос: почему “Ракета” ходит только до Загли, а не до Хужира, где тоже есть порт и причал, остается открытым. Ну так че, в России живем, где вопросов, известно, больше, чем ответов.ШОУ НА ЗЕМЛЕ- Чего там делать-то? – обычно спрашивают те, кто на Ольхоне ни разу не был, и я затрудняюсь с ответом. На острове нет поющих фонтанов, как в Барселоне, церковки Николая Чудотворца, как в Мирах Ликийских, старинного здания главпочтамта, как в Сайгоне, храма Ангкор, как в Камбодже, нет даже шоу трансвеститов, как в Паттайе. Там вообще есть только Байкал. Один Байкал. Ничего, кроме Байкала. И вот ведь силища! Ничего больше будто бы и не надо.Часов с пяти на склоне, рядом с пляжем у Бурхана, начинается вечернее шоу. Солнце садится в озеро, а люди садятся прямо на землю. Естественный склон напоминает греческие амфитеатры, мы в таком с дочкой в Турции смотрели какую-то оперу, она заснула и чуть не скатилась по склону прямо на сцену. Ну так там ни одного слова понять было нельзя. А здесь все по-нашему. Молчите, дышите, смотрите. Все бесплатно. Может, поэтому, а может, просто потому, что это очень красиво, зрителей накрывает облако покоя и тихой радости. Ну и снимки, конечно, получаются высший класс.На Ольхоне все так, из ничего. Здесь длинный песчаный пляж без шезлонгов и даже туалетов, но загар такой, что можно пописать и в море. Чистый воздух. Свободный ветер. Нет комаров, совсем. Очень простой быт, особенно если для вас цена имеет значение. Так нужный городскому человеку простор. И свобода, когда для того чтобы быть в тренде, тебе понадобятся только шорты и майка. Да, и какая-нибудь местная фенечка типа морской фуражки с нерпенком на козырьке или браслета из байкальских типа самоцветов. Нигде больше я не встречала такого равенства и братства. Слез с джипа, встал в общую очередь за хлебушком в гастрономе и интересуешься: две булки в одни руки можно? Не забыли еще советскую власть.ТАЗИК ЭНЕРГИИУлица в поселке, идущая от «Гастронома» к озеру, местная Карла Маркса, носит имя поэта ПУШКИНА. Здесь прилавки, лавочки, юрты, навесы, столики и табуретки. Те, у кого нет стула, могут встать у забора, повесить на него какую-нибудь чепуху и попробовать ее продать. Местным надо сказать, что ты турист, и тебя обокрали на вокзале в Иркутске, и ты собираешь на билет домой. Буквально так, все вытащили: карточки, кошелек, ключ от квартиры, где деньги лежат. Остался только чемодан браслетиков из природных материалов.Этим летом под одним из навесов с надписью «Товары из Индии и Непала» торгует здоровенный чернокожий мужик. К нему подходят отдыхающие, семейная пара. Глава семьи мерит несуразную тряпичную кепку и начинает дико ржать:- Мать, берем, доставай наличные из лифчика, мы отвернемся! Такую надел, пошел к участковому - и больничный тебе обеспечен. Ничего объяснять не надо, врач только глянет - и сразу: иди лечись! Может, даже и на инвалидность пошлет…В этот момент к прилавку подъезжает на велосипеде спортивного вида парень и обращается к чернокожему продавцу так, словно бы негры на Байкале встречаются так же часто, как нерпы:- Брат, у тебя шапка есть?Продавец тянет руки к кепке на голове у балагура, мечтающего о досрочной инвалидности.- Куда?! – мужик вмиг посерьезнел и повернулся к спортсмену. – Тебе еще рано, ты еще пока поработай на Родину…Рядом стоит шаткая скамейка, на ней зелено-голубой тазик азиатского вида с двумя ручками сверху. Ручки блестят как золотые. Этот трюк здесь идет под слоганом “посмотри, есть ли в тебе энергия”. Чтобы ее, энергию, увидеть глазом, надо, чуть смочив руки в воде, потереть ручки. Вода в тазике должна забурлить. В очереди пять человек, все попробовали, ни у кого не колышется.- Дай я! Ты не так трешь! Не мельтеши! С чувством давай, а не как ночью, когда голова болит! Женщина, он у вас, наверное, сломался! – наконец, не выдерживают естествоиспытатели. Продавец из местных, загорелая до черноты не хуже негра, лениво садится, опускает руки в тазик, презрительно стряхивает с них воду, кладет на ручки. Очередь окружает ее плотным кольцом. Руки пошли, и вода мгновенно вскипает десятками крошечных фонтанчиков.- А по виду не скажешь! – с интересом оглядывает продавщицу один из отдыхающих. – У вас, извините, какие планы на сегодняшний вечер? Может, желаете энергией поделиться, я вижу, вам ее некуда девать?