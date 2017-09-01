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Вещи и мифы


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Вчера, 15:23
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Что покупают на местном Арбате
Вещи и мифы
Продать берёсту сегодня возможно только с убедительным рассказом о её пользе для здоровья.

В субботу в парке ДК «Нефтехимик» прошел очередной Ангарский Арбат – явление для провинциального города. Когда одни горожане реализуют то, что умеют делать своими руками, а другие имеют возможность приобрести то, чего не купишь в магазине. Раньше-то это делали на барахолках. Этажерки и коврики с лебедями, салфетки, связанные крючком, и шерстяные носки, пуховые шали – продавали исключительно нужные в хозяйстве вещи. Ангарский Арбат, по большому счету, тоже барахолка, но творческая. Здесь найдется место и бабушкам с вязаными носочками и салфетками, и картинам ангарских художников.

Вещи и мифы
Самые ходовые вещи на нашем Арбате – самые дешёвые и в хозяйстве нужные: разделочные доски, заколки и ободки для волос.

В этот раз мы заметили художников Владимира ИВАНОВА, Александра МАРТУСА, Наталью ФИСЕНКО, Николая БАРАХТЕНКО. Все с небольшими невыставочными работами. Ася БЕЛОВА принесла игрушки в технике сухого валяния. Как позже признался известный ангарский художник, ассортимент определяют не капризы погоды. Просто хорошая работа стоит немалых денег, а покупатели, гуляющие по Арбату с такими деньгами, нынче большая редкость. Настоящие ценители предпочитают приходить за картинами в мастерские.
Крен в сторону практичности на Арбате был всегда. Но в этот раз он был особенно заметен. Вот шкатулки и ключницы в технике декупажа Юлии УШАКОВОЙ. Юлия одна из первых в Ангарске стала делать кукол-реборн, имитирующих живых младенцев. Но из-за высокой цены (трудоемкость работы и дорогие материалы) стала носить на Арбат лишь то, что точно купят. В ряду её самых продаваемых товаров – деревянные юлы-вертушки по 50 рублей за штуку.
Супруги Михаил и Светлана МОРАЛЕВЫ из Иркутска представляют традиционную берестяную посуду. Кроме туесов, стопок, фляжек, расчесок, замечаем экологичные игрушки-собачки из берёсты для младенцев. Стоят они 150 рублей, фабричная пластмассовая погремушка стоит в два раза дороже. Есть берестяные стельки и бусы.
- Почему у многих ножки болят? Потому что мы ходим по чему угодно - бетону, линолеуму, синтетике, а не по траве или песку. А стопа должна черпать энергию от земли! Чтобы восстановить энергетические каналы, нужно положить в тапочки берестяные стельки. А если есть проблемы с эндокринной системой, обратите внимание на берестяные бусы. Надевая их, мы как бы закрываемся в кольцо от посторонних и негативных мыслей. Не случайно собака засыпает, сворачиваясь в кольцо, - объясняет мастер заинтересованным этой сказкой покупателям. Хороший рекламный ход. Все хотят быть здоровыми, и желательно за небольшие деньги.
Педагог из иркутского клуба «Радуга» Елена КОРНИЛОВА раскладывает на скамье северные и славянские обереговые куклы, бурятские онгоны. И тоже рассказывает нам, какую куклу лучше купить или сшить самой, чтобы удачно выйти замуж, воспитать послушного ребенка и т.д. Мы так поняли, что у любой вещи должен быть миф, тогда ее легче продать.

Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА

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