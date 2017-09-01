Проверка на прочность

Ангарские пожарные в числе лучшихСкатки пожарных рукавов только с виду кажутся лёгкими.25 августа в Иркутске, на площади перед ТЦ «Комсомол», прошли самые масштабные соревнования страны среди пожарных – состязание по силовому многоборью, или пожарный кроссфит. В них участвовали команды из 27 регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока.
Кроссфит - это силовая тренировка, по силе нагрузки очень близкая к работе пожарного в чрезвычайных условиях. Командой-победителем стала иркутская команда. В её составе было четверо ангарчан - начальник караула ПСЧ-10 Ангарска Кирилл АМБРОСОВ, старший пожарный ПСЧ-9 Олег АБРАМОВ, пожарные ПСЧ-10 Кирилл ТРАВИНСКИЙ и Анатолий ТУГАРИН.
Огнеборцы выполняли русские махи 24-килограммовыми гирями, комплексные упражнения со штангой, отжимались, кантовали 120-килограммовые покрышки колёс, переносили газовые баллоны, скатки напорных пожарных рукавов и 70-килограммовые манекены, тянули канатом внедорожники. Постоянно меняющиеся упражнения высокой интенсивности выполнялись в полной боевой экипировке, с кислородными баллонами за плечами.Оксана ТИХАЯ,
фото предоставлено участниками кроссфита
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