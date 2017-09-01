Экзамен на маршруте

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- Зачем ваша команда поехала на слет?- Для людей нашей профессии это и экзамен, и испытание, и новые знания. Мало научить подростков узлы вязать и костер разводить. Им всегда надо что-то новенькое, вдохновляющее. В этом сезоне это была спортивная игра рогейн, похожая на спортивное ориентирование, но со своими правилами. Такими новостями и делятся на слете.- Каков состав вашей команды?- Сборный. Ангарчане, иркутяне, усольчане. Наших четверо, кроме меня, Олег ОРЛОВ, Алена ПИСКАРЕВА и Ольга КРАВЧУК.Мария призналась, что никто не думал, что придется столкнуться с такой серьезной конкуренцией. На слет съехалось около двухсот учителей. И каждый - мастер своего дела! Но наша и в таком окружении выступила достойно. За неделю прошли все уровни (19 этапов). Бегали спецкроссы, переходили вброд реку, штурмовали пороги на реке, демонстрировали чудеса походной кулинарии.