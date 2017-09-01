Экзамен на маршруте

Учить детей не только считать-писать-читать, но и уметь выжить в экстремальных условиях - задача для этих педагогов.В конце августа в Красноярске прошел общероссийский слет по туризму среди педагогов. Были на этом слете и ангарские педагоги из спортивно-туристического клуба «Фортуна» ДТДиМ. О своих впечатлениях нашей газете рассказывает одна из них, Мария ОРЛОВА.
- Зачем ваша команда поехала на слет?
- Для людей нашей профессии это и экзамен, и испытание, и новые знания. Мало научить подростков узлы вязать и костер разводить. Им всегда надо что-то новенькое, вдохновляющее. В этом сезоне это была спортивная игра рогейн, похожая на спортивное ориентирование, но со своими правилами. Такими новостями и делятся на слете.
- Каков состав вашей команды?
- Сборный. Ангарчане, иркутяне, усольчане. Наших четверо, кроме меня, Олег ОРЛОВ, Алена ПИСКАРЕВА и Ольга КРАВЧУК.
Мария призналась, что никто не думал, что придется столкнуться с такой серьезной конкуренцией. На слет съехалось около двухсот учителей. И каждый - мастер своего дела! Но наша и в таком окружении выступила достойно. За неделю прошли все уровни (19 этапов). Бегали спецкроссы, переходили вброд реку, штурмовали пороги на реке, демонстрировали чудеса походной кулинарии.Игорь КАРИН
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