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Гиблое место


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Вчера, 15:33
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Можно ли построить дом без дорог, света и воды
Гиблое место
Землю многодетные семьи получили на самой окраине, где нет ни школы, ни садика, ни поликлиники.

На прошлой неделе в 256-м квартале, существующем только на бумаге, прошло собрание будущих застройщиков. Напомним, речь идет о земельных участках на болотистой земле, выделенных многодетным семьям в 2015 году. Наша газета писала об этом («Хуже не придумаешь» - «В» от 8.04.2017; «Помедленнее, я записываю» - 13.04.2017).

За прошедшие пять месяцев ситуация мало изменилась. Ничто так не объединяет людей, как общие проблемы. Будущие соседи создали в Вайбере группу «256 квартал», подключили к решению своих вопросов центр поддержки общественных инициатив.

ДОРОГИ
- Финансирование развития всех систем инженерных коммуникаций предусмотрено за счет инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Всё, что в наших силах, мы делаем. В этом году речь идет не о полноценной автомобильной дороге, а подъездном пути для КамАЗов, которые будут завозить сюда грунт для отсыпки участков. Чтобы вы элементарно могли до них добраться, - объясняет застройщикам Ольга АФАНАСЬЕВА, начальник отдела капстроительства управления по ЖКХ, транспорту и связи администрации АГО.
Вот так. Третий год как людям выделили землю, а дороги к ней до сих пор нет. Подготовка проектно-сметной документации запланирована на 2018 год, строительство в асфальтовом исполнении - на 2019-й.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Застройщики жалуются, что им не дают подключаться к электросетям - не хватает мощности. А без света ножовкой и молотком много не построишь. Это не совсем так, возражает представитель администрации.
- Собственникам нужно подать заявку в Облкоммунэнерго, чтобы их специалисты выдали технические условия. А потом совместно решать, как их выполнять.
Пока неизвестно, сколько трансформаторных подстанций и какой мощности требуется на 256-й квартал. Для этого и нужно заказывать проектные работы. Если же надеяться на инвестпрограмму ресурсоснабжающей организации, на это может уйти еще не один год.

ВОДА
Котировки на заключение контракта по подведению воды в 256-м квартале разыграны. С 1 сентября «Водоканал» завел сюда технику и начал контрактные работы по закупке необходимых материалов. Водозаборная колонка будет находиться на углу 1-й улицы. «А дальше шланги тянуть?» - спрашивают люди. Ответа нет. Похоже, и этот вопрос придётся решать самостоятельно.
- По закону мы должны обеспечить точку подключения к воде. Дальше вы можете попробовать проложить коммуникации бестраншейным способом. Это не так дорого, - советует многодетным Афанасьева.

Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА

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