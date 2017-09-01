Гиблое место

Можно ли построить дом без дорог, света и воды

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За прошедшие пять месяцев ситуация мало изменилась. Ничто так не объединяет людей, как общие проблемы. Будущие соседи создали в Вайбере группу «256 квартал», подключили к решению своих вопросов центр поддержки общественных инициатив.ДОРОГИ- Финансирование развития всех систем инженерных коммуникаций предусмотрено за счет инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Всё, что в наших силах, мы делаем. В этом году речь идет не о полноценной автомобильной дороге, а подъездном пути для КамАЗов, которые будут завозить сюда грунт для отсыпки участков. Чтобы вы элементарно могли до них добраться, - объясняет застройщикам Ольга АФАНАСЬЕВА, начальник отдела капстроительства управления по ЖКХ, транспорту и связи администрации АГО.Вот так. Третий год как людям выделили землю, а дороги к ней до сих пор нет. Подготовка проектно-сметной документации запланирована на 2018 год, строительство в асфальтовом исполнении - на 2019-й.ЭЛЕКТРИЧЕСТВОЗастройщики жалуются, что им не дают подключаться к электросетям - не хватает мощности. А без света ножовкой и молотком много не построишь. Это не совсем так, возражает представитель администрации.- Собственникам нужно подать заявку в Облкоммунэнерго, чтобы их специалисты выдали технические условия. А потом совместно решать, как их выполнять.Пока неизвестно, сколько трансформаторных подстанций и какой мощности требуется на 256-й квартал. Для этого и нужно заказывать проектные работы. Если же надеяться на инвестпрограмму ресурсоснабжающей организации, на это может уйти еще не один год.ВОДАКотировки на заключение контракта по подведению воды в 256-м квартале разыграны. С 1 сентября «Водоканал» завел сюда технику и начал контрактные работы по закупке необходимых материалов. Водозаборная колонка будет находиться на углу 1-й улицы. «А дальше шланги тянуть?» - спрашивают люди. Ответа нет. Похоже, и этот вопрос придётся решать самостоятельно.- По закону мы должны обеспечить точку подключения к воде. Дальше вы можете попробовать проложить коммуникации бестраншейным способом. Это не так дорого, - советует многодетным Афанасьева.