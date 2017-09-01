Бренд без боя

О чём молчат городские куранты

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Ангарчане советской закалки, патриоты города, любители порядка, товарищи Павла Васильевича КУРДЮКОВА, создателя музея часов и автора наших курантов, звонят в редакцию нашей газеты:- Неужели ничего нельзя сделать? Мы и в администрацию звонили!Отвечаем: не туда звонили. Здание шпиля, на котором находятся куранты, давно уже в частных руках. Сначала оно несколько лет принадлежало «БайкалИнвестБанку», а два года назад его за 50 миллионов рублей купили четверо предпринимателей: иркутяне Александр БОДЯК и Александр ШАФИР и ангарчане Евгений БОНДАРЬ и Александр КАЛАШНИКОВ («Время» от 22 сентября 2015 – «У шпиля новый хозяин»). Именно собственники теперь и решают, будут ли часы ходить, петь, стоять или лежать…Вопрос относительно работы курантов пресс-служба администрации АГО посоветовала нашей газете задавать администратору здания шпиля Марии РУДЕНКО, представителю собственников. Что мы и сделали по телефону 1 сентября. Мария представилась нашей газете как директор ООО «УК «Шпиль».Узнали мы следующее: в здании ведутся работы «Иркутскэнерго», именно поэтому часы молчат и врут. Мария заверила нашу газету: по окончании работ часы пойдут и по-прежнему будут играть мелодию.