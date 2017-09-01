Бренд без боя

О чём молчат городские курантыПодъезд в здании шпиля. Жить с видом на главную площадь престижно, но следить за порядком здесь некому.Главные куранты города на площади Ленина уже несколько месяцев молчат. «Ангарский вальс» композитора Евгения ЯКУШЕНКО, ставший неофициальным гимном Ангарска, не помним уже, когда и звучал. Более того, даже время часы показывают неправильное, хотя идут.
Ангарчане советской закалки, патриоты города, любители порядка, товарищи Павла Васильевича КУРДЮКОВА, создателя музея часов и автора наших курантов, звонят в редакцию нашей газеты:
- Неужели ничего нельзя сделать? Мы и в администрацию звонили!
Отвечаем: не туда звонили. Здание шпиля, на котором находятся куранты, давно уже в частных руках. Сначала оно несколько лет принадлежало «БайкалИнвестБанку», а два года назад его за 50 миллионов рублей купили четверо предпринимателей: иркутяне Александр БОДЯК и Александр ШАФИР и ангарчане Евгений БОНДАРЬ и Александр КАЛАШНИКОВ («Время» от 22 сентября 2015 – «У шпиля новый хозяин»). Именно собственники теперь и решают, будут ли часы ходить, петь, стоять или лежать…
Вопрос относительно работы курантов пресс-служба администрации АГО посоветовала нашей газете задавать администратору здания шпиля Марии РУДЕНКО, представителю собственников. Что мы и сделали по телефону 1 сентября. Мария представилась нашей газете как директор ООО «УК «Шпиль».
Узнали мы следующее: в здании ведутся работы «Иркутскэнерго», именно поэтому часы молчат и врут. Мария заверила нашу газету: по окончании работ часы пойдут и по-прежнему будут играть мелодию. Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото автора, Николая СТЕРНИНА
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