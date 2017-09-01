Закатились…

Где искать потерянную посылку?

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Любовь ЛАШКЕВИЧ – женщина занятая. Она работает в Иркутске, поэтому из дома уезжает рано, возвращается поздно. Ее супруг тоже трудится в другом городе. Сын учится в одном из вузов Иркутска. Дочь высшее образование уже получила и работает вместе с мамой в областном центре. Про таких, как Лашкевичи, показывают по телевизору рекламу: «Ты же женщина, а не посудомойка!»Современная бытовая техника занятым людям облегчает жизнь и экономит время. Но… только человек может работать без обеда и выходных. Машины ежедневного использования не выдерживают. Вот и у посудомойки в семье Лашкевичей отвалились колесики. На основной функции их отсутствие не сказывается, но неприятно.Поломка случилась в мае. Тогда же семья, прошерстив Интернет, нашла колесики в Петербурге. Оплатила товар и доставку. Как только поставщик сообщил, что заказ отправлен, стали отслеживать передвижение, чтобы не проспать момент, когда колесики прибудут в Ангарск. Сделать это можно на сайте Почты России по идентификационному номеру, который присваивается каждому почтовому отправлению. Увидев, что колесики поехали к ним через… Казань, посмеялись: Почта России не ищет легких путей и коротких дорог.Однако скоро семье стало не до смеха, поскольку дальше столицы Татарстана их колесики не продвинулись. Лашкевичи позвонили в Питер. Там их жалобу даже слушать не стали: «Мы вам отправили. Ищите сами!» Позвонили в свое почтовое отделение. Там успокоили: «Подождите. Может, еще найдется».