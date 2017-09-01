Осознал, исправлюсь?

Администрация АГО ввела мораторий на демонтаж вывесок

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Цифры серьезные: за короткое время успели выдать 114 предписаний, демонтировано 82 конструкции, ещё 37 владельцы сняли самостоятельно. Эту бы энергию да в мирное русло!.. Центральная часть города благодаря этой работе чиновников превратилась в ряд безликих зданий, гости города вовек не найдут где что, а ветераны, видимо, как сапоги, дорогу знают по памяти.Своё бурное рвение в исполнении постановления аж 2015 года администрация объяснила участием в федеральном проекте «Комфортная городская среда». Загорелось! Одно из требований участия в проекте (т.е. финансирования из федерального бюджета) – очистка городов от визуального мусора. Таковым местные чиновники посчитали практически все информационные вывески на центральных улицах города.Присутствующие на совещании рекламщики высказали своё мнение: существующие ныне требования не позволяют предприятию выделяться среди конкурентов, а значит, отличиться от них. Например, нынешними правилами полностью запрещены вертикальные вывески. Не устраивают предпринимателей и принятые ограничения по размерам рекламных конструкций.Выслушав эти замечания, Сергей Петров дал распоряжение создать рабочую группу, которая разработает проект новых правил, которые необходимо принять до конца октября. В течение этого времени демонтаж вывесок производиться не будет. Но потом, и мэр это подчеркнул, работа по очистке города от визуального мусора будет продолжена.