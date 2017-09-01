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Славу принесли выпускники


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Вчера, 16:12
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Ангарский лицей № 2 имени М.К. ЯНГЕЛЯ (директор Виктор БЕРКУТ) попал в топ-200 лучших школ России.

Этот рейтинг составляют специалисты агентства «РАЭКС-Аналитика» по результатам поступления выпускников в вузы. Цель: определить, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов страны. Участие в исследовании приняли 20 лучших вузов России, в том числе МГУ, МФТИ, Бауманка, СПГУ и другие. В ходе составления рейтинга отработали данные о 93 тысячах выпускников из 12 тысяч российских школ из 33 субъектов РФ. Для определения позиции в рейтинге учитывались данные о количестве её выпускников, зачисленных в 2015-2016 годах в вузы на очную форму как на бюджетной, так и на платной основе.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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