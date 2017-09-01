Оставить без потомства

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Под льготной подразумевается частичная оплата этой процедуры. Хозяин животного оплачивает 50% от обычной цены. Ветеринарный врач работает без оплаты своего труда, безвозмездно.Чтобы Мурки и Барсики не плодились в геометрической прогрессии и не скитались потом ненужными по подвалам, у владельцев беспородных кошек и собак есть возможность записаться в любую клинику недалеко от их дома или в ту, где они уже были. Учитывая, что каждая клиника делает до четырёх льготных операций в день, обязательна предварительная запись по тел. 8902 54 67 999. Здесь проконсультируют по всем вопросам, расскажут, как правильно подготовить животное к операции, как наблюдать за ним в послеоперационный период.Стоимость льготной операции не меняется много лет. За котов нужно заплатить 500 рублей (полная цена в городе до 1500 рублей), кошек – 1000 рублей (до 3500), сук среднего размера – 2500 рублей (от 5000-6000).