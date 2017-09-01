.
,

Оставить без потомства


0

Вчера, 15:59
 Количество просмотров: 78
    

С 15 сентября по 15 октября в ветклиниках Ангарска пройдет традиционная акция по льготной стерилизации/кастрации беспородных кошек и собак.

Под льготной подразумевается частичная оплата этой процедуры. Хозяин животного оплачивает 50% от обычной цены. Ветеринарный врач работает без оплаты своего труда, безвозмездно.
Чтобы Мурки и Барсики не плодились в геометрической прогрессии и не скитались потом ненужными по подвалам, у владельцев беспородных кошек и собак есть возможность записаться в любую клинику недалеко от их дома или в ту, где они уже были. Учитывая, что каждая клиника делает до четырёх льготных операций в день, обязательна предварительная запись по тел. 8902 54 67 999. Здесь проконсультируют по всем вопросам, расскажут, как правильно подготовить животное к операции, как наблюдать за ним в послеоперационный период.
Стоимость льготной операции не меняется много лет. За котов нужно заплатить 500 рублей (полная цена в городе до 1500 рублей), кошек – 1000 рублей (до 3500), сук среднего размера – 2500 рублей (от 5000-6000).
Оксана ТИХАЯ

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Ноги не главное
В кольцо!
Развивать боевое самбо по программе
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Сожгли скейт-парк
Снова под Еловкой
Двойной удар
Все новости категории

Общество
Оставить без потомства
Славу принесли выпускники
Осознал, исправлюсь?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Статей за Сентябрь 2017 (96)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru