Вахта зовёт

Какую работу и зарплату предлагают ангарчанам? На Восточно-Сибирский машиностроительный завод и ООО «Стройпремиум» требуются инженеры с зарплатой от 24 тысяч рублей в месяц. «Ангарскнефтехимремстрой» возьмет на работу проектировщиков, готов платить им от 20 тысяч рублей. Как всегда нужны рабочие руки - слесари (зарплата от 15 тысяч рублей), повара (12 тысяч). В воинскую часть требуются телефонист-телеграфист, специалисты артиллерии, водители (зарплата от 20 тысяч рублей).Ну а самую высокую оплату труда предлагают тем, кто согласен на работу вахтовым методом. Так, в Красноярский край требуются повара, кондитеры, кухонные работники, горничные. Зарплата до 70 тысяч рублей. Условия работы практически полевые. Но ангарчане сегодня готовы ехать куда угодно, потому что, по словам одного из участников ярмарки, «хороших денег в родном городе честно не заработаешь».Следующая ярмарка состоится 5 октября.